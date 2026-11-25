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여에스더와 홍혜걸의 홍콩 여행 뒷 이야기가 공개됐다.24일 방송된 SBS '동상이몽 시즌2-너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에서는 홍콩 여행 중 갑자기 싸움이 난 여에스더와 홍혜걸의 뒷 이야기가 공개됐다.이날 방송에서 두 사람은 싸움 이후 미슐랭 스타 레스토랑에 가서 식사를 했다. 그리고 홍혜걸은 한 병에 64만 원 하는 고량주를 주문했고 얼큰하게 취해 낮잠을 잤다.그런 홍혜걸을 보던 여에스더는 "야 홍혜걸. 누나한테 좋다고 쫓아다닐 때는 언제고 그 태도가 뭐야"라며 분노했다.이후에도 여에스더는 "샤워하고 나오면 문 앞에서 컵 들고 타월 들고 서 있던 어린것이"라며 열불을 냈다. 이를 보던 오정태는 "이거 지금 모노드라마죠?"라며 혼잣말을 크게 하는 여에스더를 보고 당황해 웃음을 자아냈다.여에스더의 분노에도 홍혜걸은 낮잠을 계속 잤고 그렇게 2시간을 숙면한 것으로 드러났다. 이어 그는 여에스더를 또 딤섬 식당으로 데려갔다.그리고 홍혜걸은 갑자기 딤섬을 후후 불며 직접 여에스더에게 먹여주어 눈길을 끌었다. 이에 패널들은 "먹을 거를 남의 입에도 넣어줄 줄 아는 사람이었네. 근데 계속 입막음하는 거 같은데"라고 말해 웃음을 자아냈다.하지만 치사하게도 여에스더의 기분은 풀려 눈길을 끌었다. 그리고 그때 홍혜걸은 여에스더를 위한 선물을 꺼냈다.홍혜걸은 "여에스더를 위한 맞춤형 에메랄드 팔찌"라며 여에스더의 손목에 팔찌를 걸어주었다. 이에 여에스더는 "언제 샀냐? 얼마 주고 샀냐"라며 추궁했다.그러자 홍혜걸은 "돈 좀 썼다"라며 생색을 냈다. 이에 여에스더는 "한 7,8만 원 되는 거 같다"라며 가격을 추측했다. 이에 홍혜걸은 "2만 8천 원"이라며 자랑스럽게 가격을 공개해 패널들의 분노를 자아냈다.패널들은 "자기는 64만 원짜리 술 마시고 너무 하는 거 아니냐"라고 했다. 그리고 김구라는 "저걸 웃으면서 이야기하는 건 대단한 능력"이라고 말해 웃음을 자아냈다.홍혜걸은 "그런데 넌 행복하잖아. 돈이 문제가 아니라 눈에 띄어서 샀다. 사람들이 진짜라고 알 거다. 당신이 했으니까 몇 천만 원짜리인 줄 알 거다"라고 둘러댔다.이에 여에스더는 "그럼 내가 한번 물어볼게"라며 옆 테이블로 가서 자신의 팔찌가 얼마짜리로 보이는지 물었다. 그러자 옆 테이블의 손님은 "당신에게 잘 어울린다. 하지만 진짜인지는 모르겠다. 보통 안에 점이 있는데 이건 너무 깨끗하다"라고 말해 폭소를 자아냈다.한편 방송 말미에는 가수 강균성과 그의 예비신부 배우 유하진이 새로운 운명 커플 합류하는 것이 예고되어 눈길을 끌었다.(SBS연예뉴스 김효정 에디터)