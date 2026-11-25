▲ 서울지하철을 이용하는 시민들

서울 지하철 1∼8호선을 운영하는 서울교통공사 사측과 제1노조 간 임금·단체협약(임단협) 협상이 노조의 파업 돌입 직전 극적 타결됐습니다.공사와 제1노조인 민주노총 소속 서울교통공사노조는 오늘(25일) 새벽 2시 40분쯤 임단협 본교섭 협상안에 최종 합의했습니다.노사는 어제 오전 10시 4분쯤 서울 성동구 본사 대회의실에서 4차 임단협 본교섭을 개시했습니다.공사가 1차 협의안을 제시했지만, 노조는 올해 신규 채용 규모와 시기에 대한 구체적인 내용이 없다는 이유로 본교섭 4분 만에 정회를 선언했습니다.이후 노사는 실무교섭을 이어간 끝에 자정을 넘겨 새벽 2시 15분쯤 최종 교섭 테이블에 마주 앉았습니다.공사와 합의에 도달한 1노조는 오늘 첫차부터 돌입하겠다고 예고한 파업 계획을 철회했습니다.공사는 제2노조인 한국노총 소속 서울교통공사통합노조, 제3노조인 올바른노조와의 개별 교섭은 아직 진행하고 있습니다.현재 노조별 조합원 비중은 1노조가 57.5%로 가장 많고, 2노조 16.2%, 3노조 14.1% 순입니다.(사진=연합뉴스)