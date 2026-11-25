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유재석이 타격감 좋은 동생들 놀리기에 즐거워 했다.24일 방송된 SBS '틈만 나면'에서는 비와 김재욱이 틈 친구로 등장했다.이날 방송에서 유재석은 절친한 비를 놀리며 즐거워했다. 이어 그는 "지훈이가 타격감이 좋아"라며 그를 놀리는 이유를 밝혔다.이에 비는 "사실 아까 들어올 때 형이 저를 봐도 반갑지 않은 느낌을 받았다"라며 서운함을 드러냈다.그러자 유재석은 "짧은 가죽점퍼에 시선이 가다 보니까 과하다 하는 생각이 먼저 들었다"라고 그를 보며 반가운 표정이 되지 않은 이유를 밝혔다.이를 들은 비는 "이거 다른 사람이 입으면 그렇게까지 이야기할 수 있냐"라고 물었고, 유재석은 "재욱이도 친했으면 한마디 했다. 일제 강점기 순사 같다고"라며 김재욱의 의상을 지적해 웃음을 자아냈다.브런치 모임이라는 비와 김재욱을 보던 유재석은 "얘는 왜 이렇게 모임이 많아"라며 비웃었다. 둘이서 바이크 모임도 하고 있다는 이야기에 유연석도 바이크를 탔다고 밝혀 눈길을 끌었다.이에 유재석은 "연석이는 시작은 많이 하는데 끝내는 게 없는 친구다"라고 유연석을 놀리며 즐거워했다.(SBS연예뉴스 김효정 에디터)