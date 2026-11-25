▲ 러시아 군용기와 초치된 니콜라이 마르첸코 러시아 국방무관

러시아 군용기들이 어제(24일) 아침, 동해상의 한국 방공식별구역, '카디즈(KADIZ)'에 무단 진입해 울릉도 영공 침범 직전까지 비행한 것에 대해 러시아가 "국제 수역 상공에서 계획된 비행을 했다"는 입장을 밝혔습니다.러시아 국방부는 Tu-160 전략폭격기와 항공우주군 소속 Su-35S와 Su-30SM 전투기가 비행을 엄호했으며, 이날 비행은 약 10시간 동안 진행됐다고 밝혔습니다.그러면서, "일부 구간에서는 외국 전투기들이 전략 미사일 탑재 폭격기들을 따라 붙었다"고 전했습니다.러 국방부는 "러시아 항공우주군 소속 항공기들은 모든 비행에서 공역 이용에 관한 국제 규정을 엄격히 준수한다"고 주장했습니다.장도영 합동참모본부(합참) 공보실장은 어제 브리핑에서 "러시아 군용기가 울릉도 영공 침범 직전까지 접근했다"며 "영공 침범이 예상되어서 국민의 안전 확보를 위해서 선제적으로 (경계)경보 발령 조치를 했다"고 밝힌 바 있습니다.국방부는 용산구 국방부 청사로 주한 러시아 국방무관인 니콜라이 마르첸코 공군 대령을 불러들이기도 했습니다.러시아 외무부는 SNS를 통해 이석배 주러시아 한국대사가 안드레이 루덴코 러시아 외무차관에 면담을 요청해 현안을 논의했다고 밝혔습니다.방공식별구역은 외국 군용기 등의 우리 영공 침입을 막기 위해 사전 식별과 대응 목적으로 설정한 공중 감시구역으로, 주변국에선 우리나라와 중국, 일본 등이 운영 중이지만 영공과 달리 주권이 인정되진 않습니다.러시아는 자체 방공식별구역을 운영하지 않고 있어 우리의 방공식별구역 역시 국제법적인 근거가 없다며 인정하지 않고 있습니다.지난 2019년엔 러시아 조기경보통제기 1대가 독도 영공을 두 차례 침범해 우리 전투기가 경고사격을 하기도 했습니다.