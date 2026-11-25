▲ 예멘 남부 타이즈주에서 이동 중인 후티 반군 대원들

친이란 반군 후티가 예멘 정부군의 임시 수도 아덴 근처 60km 거리까지 진격하며, 공세를 이어가고 있습니다.마지드 알누자일리 예멘 정부군 대변인은 현지시간 24일, 브리핑을 통해 "후티 병력이 아덴에서 약 60㎞ 거리에 있는 것이 맞다"며 "우리는 이를 심각하게 받아들이고 있으며 대비하고 있다"고 말했습니다.그러면서, "후티는 현재 공격할 준비가 돼 있다. 우리도 아덴을 방어할 준비를 마쳤다"면서, "아덴 점령은 가정에 불과한 상황이며 절대 일어나지 않을 것"이라고 선을 그었습니다.현재 예멘 정부는 수도 방어를 위해 홍해 인근 지역 탈환 작전에 투입됐던 병력을 철수시켜 아덴과 인접 지역의 방어에 집중하고 있습니다.라샤드 알알리미 예멘 대통령위원회 위원장도 "후티의 위협에 굴하지 않겠다"는 입장을 밝혔습니다.국제사회의 인정을 받는 예멘 정부는 지난 2014년, 후티 반군에 당시 수도 사나를 빼앗겨, 아덴을 임시 수도로 삼았습니다.후티 반군은 이듬해인 지난 2015년, 아덴 점령을 시도했지만 실패했습니다.(사진=연합뉴스)