▲ 이란 샤헤드 드론 (자료사진)

미국 국방부가 군용 드론 생산을 위해 제너럴모터스(GM), 포드 등 국내 유수 자동차 제조사와 협력할 계획인 걸로 전해졌습니다.월스트리트저널(WSJ)은 현지시간 24일, 정통한 소식통을 인용해 국방부는 향후 수 년에 걸쳐 수백만 대의 드론을 구매할 계획이라고 보도했습니다.다만, 국방부는 미국내 드론 업체들이 규모가 작거나 경험이 부족해 연간 200억~300억 달러에 달하는 대규모 생산을 감당할 수 없다고 판단했고, 대형 자동차 기업의 제조·공급망을 동원하겠다는 구상을 세웠다는 겁니다.미 국방부의 움직임은 미군이 사용할 핵심 군수품과 장비의 생산을 늘리기 위해 자동차 산업의 광범위한 조립설비를 활용하려는 노력이지만, 자동차 제조업체와 부품 공급업체 입장에서 미 군수 공급망에 편입되는 데는 위험도 존재한다고 WSJ은 짚었습니다.군사 작전에 쓰이는 소형 소모성 드론은 마진율이 낮은 탓에 손실을 감수해야 하는 점이 꼽힙니다.국방부의 수요가 불규칙한 데다 의회의 예산 승인과 맞물린 불확실성도 거론됩니다.민간용 자동차를 만드는 기업이 무기 생산에 참여한다는 비판이 일 수도 있습니다.WSJ는 지난 중간선거에서 승리한 민주당이 국방부 당국자들과 이들이 민간 산업계와 체결한 계약 전반에 대한 감시를 강화하면서, 행정부와 계약을 체결하는 데 정치적 위험도 커졌다고 지적했습니다.미국의 움직임은 러시아와 우크라이나 전쟁은 물론 미국이 직접 치른 이란 전쟁 등 현대 전장에서 드론의 중요성이 갈수록 커짐에 따른 것으로 풀이됩니다.앞서 이란 전쟁에서 미군은 이란의 저가 드론인 '샤헤드 드론' 공습에 많은 피해를 입은 바 있습니다.심지어 드론전 경험이 많은 우크라이나군 도움을 받기도 했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)