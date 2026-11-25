11월 말인데 벌써부터 추위가 매섭습니다.



밤사이에 기온이 더 떨어져서 오늘(25일) 아침은 어제 아침보다 더 춥겠습니다.



서울이 영하 4도까지 떨어지겠는데요.



다만 찬 바람은 조금 덜 불겠고 낮부터는 추위가 조금 누그러지겠습니다.



오늘까지 해안과 산지를 중심으로는 바람이 매우 강하게 불겠습니다.



또 오늘 오전에 중부 서해안 지역에는 약한 비나 눈이 오는 곳이 있겠는데요.



어제 눈·비가 내린 충남과 호남, 제주 지역에서는 도로 살얼음과 빙판길 조심하셔야겠습니다.



밤사이 내륙 깊숙이 찬 공기가 파고들면서 오늘 아침은 남부 지방도 영하로 떨어지는 곳이 많겠습니다.



낮 기온 보시면 서울이 7도, 남부 지방은 10도 안팎으로 어제보다는 오르겠습니다.



다가오는 금요일에 중부 지방에 비가 오겠고요.



토요일에 충청 이남 지방에 비나 눈이 내리겠습니다.



이후에 주말에는 또 반짝 추위가 찾아오겠습니다.



(남유진 기상캐스터)