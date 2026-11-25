<앵커>



그제(23일) 저녁 부산의 한 단독주택에서 불이 나 80대 어머니와 50대 두 아들이 숨졌습니다. 화재 현장에서는 기름통이 발견됐는데, 경찰은 방화 가능성도 열어 두고 있습니다.



김수윤 기자입니다.



<기자>



2층 주택 창문으로 시뻘건 불꽃과 검은 연기가 뿜어져 나옵니다.



부산 사하구의 한 단독주택에서 불이 난 것은 그제 저녁 8시쯤.



펑 하는 소리와 유리창 깨지는 소리가 난다는 주민 신고가 접수됐습니다.



[이승률/인근 주민 : 분진 냄새는 말할 것도 없고 창문으로 연기가 엄청 나왔어요. 불이 우리 집까지 오면 어떡하나 싶어서 걱정을 엄청했죠.]



불은 1시간여 만에 꺼졌고, 1층 주방과 거실, 화장실에서 80대 어머니와 50대 두 아들까지 모두 3명이 숨진 채 발견됐습니다.



화재 장소 주변으로는 이렇게 주택들이 빼곡하게 모여 있어 불이 번질 우려가 있었지만, 다행히 주민들이 신속하게 대피하면서 추가 인명 피해는 없었습니다.



경찰과 소방당국은 오전부터 국과수와 합동 감식을 벌였는데, 1층에서 불에 탄 플라스틱 기름통 2개가 발견됐습니다.



다만 기름통에 실제 기름이 담겨 있었는지는 감식을 통해 확인할 예정입니다.



[문용석/부산 사하소방서 현장조사지휘계장 : 도착했을 때 약간 기름 냄새가 조금 나서 그 기름통이 원인이지 않을까 싶긴 한데 그거는 이제 국과수에서 정확하게 결과가 나와봐야….]



숨진 두 형제가 음주 문제로 다툰 정황이 알려진 가운데, 경찰은 방화 가능성도 염두에 두고 수사하고 있습니다.



경찰은 국과수 감정 결과와 현장 조사 등을 토대로 정확한 화재 원인과 사망 경위를 확인할 방침입니다.



(영상취재 : 정경문·전재현 KNN, 영상편집 : 유미라, 화면제공 : 부산소방본부)