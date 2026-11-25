<앵커>



AI 부정행위 우려가 커지자 정부가 중·고교 내신 시험 감독을 수능 수준으로 강화하기로 했습니다. 또 부정행위가 적발되면 최대 퇴학 조치까지 권고하겠다고 경고했습니다.



정반석 기자가 보도합니다.



<기자>



기말고사를 치르는 강원도 춘천의 한 고등학교.



학생들이 전자기기를 제출하고 가방을 복도 사물함에 넣은 뒤 금속탐지기 검사를 받습니다.



시험지에는 AI 활용을 금지하는 경고 문구를 적었습니다.



기말고사 기간인 서울 한 고등학교도 와이파이를 차단하고 감독을 강화했습니다.



[고등학생 (서울 ○○고) : 가방을 복도 밖으로 빼놓는다든지 선생님들이 안경 검사나 귀마개 검사를 더욱 철저하게 하신다든지 이런 변화가 있었습니다.]



사실상 AI부정행위에 무방비로 노출됐다는 우려가 커지자, 교육부가 중·고교 내신 관리를 수능만큼 강화하기로 했습니다.



시험 전 전자기기를 제출받고 금속탐지기로 모든 학생을 점검합니다.



수능 때처럼 옷에 달린 단추에는 스티커를 붙이고, 필기구도 연필을 제외하고는 학교가 일괄 지급합니다.



징계 수위도 한층 무거워집니다.



부정행위가 적발되면 그날 본 시험을 모두 0점 처리하고 고교생은 최대 퇴학까지, 중학생은 출석 정지까지 징계하도록 권고했습니다.



[최은옥/교육부 차관 (장관 직무대행) : 시험의 공정성과 관련해서는 결코 타협하지 않겠다는 각오로 모든 역량을 총동원하여 부정행위를 차단하겠습니다.]



교사 노조와 교육 단체들은 여전히 교사에게만 책임을 떠넘기는 거라고 비판했습니다.



[송수연/교사노조연맹 위원장 : 첨단 부정행위를 막을 기술적 해법은 없고, 현실성 없는 지침과 감당할 수 없는 업무와 모든 책임을 학교에 떠넘겼다. 지침은 교육부가 내리고, 부담과 책임은 교사가 지는 행태를 당장 중단하라.]



교육부는 또 사후 의혹 제기 때 조사를 위해 대학별 고사의 모든 시험지, 답안지를 보관하기로 했습니다.



(영상취재 : 김학모·김세경·서진형 G1방송, 영상편집 : 위원양, 디자인 : 한송연)