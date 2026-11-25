<앵커>



젠슨 황 CEO가 엔비디아에 복귀하면서 우리 증시도 오랜만에 웃었습니다. 코스피가 6% 넘게 올라 5천 선을 회복하면서, 우리 투자자들 오랜만에 한숨을 돌렸습니다.



보도에 이성훈 기자입니다.



<기자>



연일 급락하던 국내 증시 분위기가 하루 만에 180도 바뀌었습니다.



3% 넘게 오르며 출발한 코스피는 곧바로 매수 주문이 몰리면서 개장 6분 만에 매수 사이드카가 발동됐습니다.



코스피는 결국 6.3% 오른 5천6으로 장을 마감하며 3거래일 만에 5천 선을 탈환했습니다.



7거래일 연속 주식을 팔아치웠던 외국인은 어제(24일) 7천억 원 넘게 순매수하며 매수세로 돌아섰습니다.



반등의 계기는 간밤 젠슨 황 엔비디아 CEO의 깜짝 복귀였습니다.



뉴욕증시에서 나스닥이 6.5%, 다우지수도 3% 오르면서 투자심리가 되살아난 영향이 그대로 이어졌습니다.



삼성전자와 SK하이닉스가 나란히 6% 넘게 올랐고, 엔비디아와 협력 중인 두산과 LG전자는 두 자릿수 상승률을 기록하는 등 AI 산업 생태계 전반에 온기가 퍼졌습니다.



타이완 증시도 9%, 일본 증시도 4% 가까이 오르는 등 아시아 증시도 일제히 뛰었습니다.



다만 젠슨 황 사태 이전에도 코스피 지수는 6천 언저리에 머물렀던 만큼, 이번 일을 계기로 본격적인 상승세로 이어질지는 미지수라는 평가가 많습니다.



[정용택/IBK투자증권 수석연구위원 : 젠슨 황 사태가 나타나기 전부터 이미 AI 투자나 향후 수익성에 대한 의구심이 작용을 하고 있었고요. 본질적인 의문이 해소된 국면은 아니라고 보고 있기 때문에 약세장이 강세장으로 전환되는 신호로 보기는 어렵고요.]



젠슨 황 한 사람의 움직임에 세계 증시가 급락과 급등을 모두 맛보면서 AI 산업에 대한 높은 기대와 여전히 남아 있는 불확실성도 동시에 보여준 하루였습니다.



(영상편집 : 김준희, VJ : 정한욱)