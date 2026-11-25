이미지 확대하기

"10분 거리만 포장"…드라이아이스가 동난 여름

원유 정제 가동률 줄자 이산화탄소도 줄었다…올해 중국산 수입, 전년 대비 70배↑

이미지 확대하기

수소 공장 굴뚝에서 잡아낸 이산화탄소

신고된 포집시설 6곳…어디인지는 '영업비밀'

드라이아이스로 써도 '감축'은 0

CCUS, 한눈에 보기

CCUS는 탄소 포집·활용·저장(Carbon Capture, Utilization and Storage)의 줄임말로, 공장이나 발전소에서 나오는 이산화탄소를 잡아서(포집) 쓰거나(활용) 땅속에 묻는(저장) 기술을 묶어 부르는 말이다.

포집은 배출가스에서 이산화탄소만 골라내는 단계다. 흡수제에 이산화탄소를 녹였다가 열을 가해 다시 뽑아내는 방식이 많이 쓰인다.

활용(CCU)은 잡은 이산화탄소를 원료로 쓰는 것이다. 드라이아이스와 용접 가스, 탄산음료처럼 곧 다시 대기로 나가는 쓰임새도 있고, 콘크리트나 건축자재 속에 광물로 굳혀 오래 가두는 쓰임새도 있다.

저장(CCS)은 이산화탄소를 압축해 해저나 육지의 깊은 지층에 주입하는 것이다. 다시 새어 나오지 않도록 가두기 때문에 감축 효과가 가장 분명하다.

국내에서는 지난해 2월 「이산화탄소 포집·수송·저장 및 활용에 관한 법률」이 시행되면서 포집부터 저장까지 관리하는 법적 틀이 생겼다. 정부의 2030년 CCUS 감축 목표는 1천120만 톤(활용 640만 톤, 저장 480만 톤)이다.

이산화탄소 품귀, 해외는 어땠나

해외는 포집에 어떻게 돈을 대나

굴뚝 이산화탄소, 자원이 될 수 있을까

충남 천안의 한 드라이아이스 공장. 쌀알만 한 드라이아이스 알갱이가 기계에서 줄지어 나온다. 이 알갱이는 아이스크림 가게의 포장 상자와 냉동식품 배송 상자에 담기고, 반도체와 자동차 공장에서는 설비 세척용으로 쓰인다. 세척기에 넣고 압축공기로 쏘면 설비에 붙은 때를 떼어낸 뒤 기체가 돼 사라지기 때문에 물기나 찌꺼기가 남지 않는다. 반도체와 전자, 자동차까지 안 쓰는 곳이 없다는 게 업체 측 설명이다.드라이아이스의 원료는 액체로 만든 이산화탄소, 액화탄산이다. 액화탄산은 쓰임새가 더 넓다. 조선소 용접 현장에서 보호가스로 쓰이고, 탄산음료와 탄산수의 기포를 만들고, 신선식품의 냉각과 보관에도 들어간다. 평택의 한 포집 업체가 정리한 국내 수요를 보면 용접이 50%, 드라이아이스가 30%, 식음료가 15% 정도다.올여름엔 이 드라이아이스가 모자랐다. 지난 7월 배스킨라빈스 일부 매장은 손님에게 10~30분 거리까지만 포장이 가능하다고 안내했다. 평소 1~2시간 거리까지 포장해 주던 것과 비교하면 크게 줄어든 것이다. 운영사 비알코리아는 5월 중순부터 수급에 문제가 생겼고 6월 초부터 심해졌다고 밝혔다. 빙그레는 온라인 주문에 넣을 드라이아이스가 부족해 일부 출고가 늦어지기도 했다. 소규모 업체들은 평소의 70% 정도만 공급받고 있다는 말까지 나왔다.천안 공장도 원료를 제때 구하지 못했다. 이 업체는 국내산 식음료용 액화탄산을 사다가 드라이아이스를 만드는데, 그 액화탄산이 끊겼다. 김태윤 대표는 여름 성수기에 필요한 물량의 30% 정도를 구하지 못해 공급에 상당한 어려움을 겪었다고 말했다.원료값은 예년보다 20~30% 올랐지만, 판매가는 그만큼 올리지 못했다. 김 대표는 원가가 오른 만큼 값을 받을 수 없어 수요와 공급 사이에서 어려움이 컸다고 했다. 이런 일이 올해 처음도 아니었다. 김 대표는 꼭 전쟁 때문이라기보다 5년 전쯤부터 성수기마다 드라이아이스와 탄산 파동이 되풀이돼 왔다고 했다. 올해는 특히 중동 전쟁과 겹치면서 더 깊어졌다는 게 현장의 얘기다.드라이아이스가 모자란 이유는 원료가 나오는 곳에 있다. 국내 액화 이산화탄소는 대부분 석유화학 공장에서 원유를 정제하고 가공하는 과정에서 나오는 부산물이다. 올해는 중동 전쟁 여파로 원유가 제대로 들어오지 않아 공장 가동률이 떨어졌고, 그만큼 이산화탄소도 줄었다.공급 기반은 그 전부터 약해지고 있었다. 중국산 저가 석유화학 제품에 밀린 국내 공장들은 지난해와 재작년에 가동률을 절반으로 낮추거나 아예 설비를 껐다. 원료 가스를 내놓던 공장이 멈추면 액화탄산 생산도 함께 멈춘다.모자란 물량은 중국에서 채웠다. 국회 기후환경노동위원회 민주당 최기상 의원실 자료를 보면 중국산 이산화탄소 수입량은 지난해 190톤에서 올해 9월까지 1만 4천여 톤으로 70배 넘게 늘었다. 수입은 6~8월에 몰렸다. 다만 처음 있는 일은 아니다. 2021년에도 중국산 3만 3천여 톤이 들어왔고, 최근 6년 수입량의 99% 이상이 중국산이다. 2024년과 지난해만 국내 물량이 남아 오히려 연 2~3만 톤을 수출했다.중국에서 들어온 물량은 전량 드라이아이스다. 액화탄산은 실어 올 설비가 없어 들여오지 못한다는 게 국내 최대 제조업체 측 설명이다. 업계는 국내 드라이아이스 시장을 연 10만 톤 규모로 보는데, 업계 관계자는 올해 들어온 중국산 가운데 70% 정도를 쿠팡 같은 대형 이커머스 업체가 가져간 것으로 분석했다.바다를 건너온 드라이아이스는 신선도가 떨어진다. 김 대표는 수입에 4~5일이 걸려 소비자가 신선한 상태로 받기 어렵다고 했다. 값이 싸서 들여온 것도 아니었다. 평택에서 이산화탄소 포집 업체를 운영하는 정준교 사장은 대형 업체들이 가격보다 물량 확보를 우선해 값에 상관없이 수입해 온 것으로 안다고 했다. 배송 상자에 드라이아이스를 넣어야 하는 업체로서는 값보다 물량이 먼저였다.경기 평택의 한 이산화탄소 포집 공장. 바로 옆 한국가스기술공사 시설에서는 천연가스로 하루 7톤 정도의 수소를 만든다. 수소 1톤을 만들 때마다 이산화탄소가 8~9톤씩 나오는데, 원래는 그대로 굴뚝을 통해 하늘로 나가던 가스다.포집 공장은 그 굴뚝에서 배관을 끌어와 배출가스를 받아 쓴다. 가스값은 아직 내지 않는다. 배출가스를 흡수탑에 통과시키면 흡수제에 이산화탄소만 녹아드는데, 여기에 열을 가해 다시 뽑아내면 농도 94% 이상의 이산화탄소가 나온다. 이를 압축하고 온도를 낮추면 부피가 600분의 1로 줄어든 액체가 된다. 이렇게 잡아내는 양이 1년에 1만 2천 톤 정도다.이 시설은 과학기술정보통신부의 CCU(이산화탄소 포집·활용) 실증사업으로 2022년 시작돼 지난해 준공됐고, 정부 지원금 195억 원이 들어갔다. 올여름 다른 곳의 생산이 줄었을 때도 이 공장은 버틸 수 있었다. 정 사장은 원유와 관계없는 천연가스로 수소를 만드는 공장에서 이산화탄소를 얻기 때문에 생산에 영향을 받지 않았고, 그만큼 다른 업체보다 제품을 만들 여력이 있었다고 설명했다.만든 드라이아이스는 다 팔았지만 공장은 적자다. 정부 지원은 시설을 짓는 데만 들어갔고, 운영비는 제품을 팔아 메워야 한다. 드라이아이스는 여름 장사라서 겨울엔 수요가 뚝 떨어진다. 정 사장은 결국 이산화탄소를 산업에 필요한 물건으로 만들어 팔아야 사업성이 나오는데, 드라이아이스는 계절의 영향을 크게 받는다고 했다.이런 시설을 다루는 법은 이미 있다. 지난해 2월 시행된 「이산화탄소 포집·수송·저장 및 활용에 관한 법률」에 따라 포집시설은 정부에 신고해야 하는데, 전국에 신고된 곳은 6곳이다. 어디인지는 공개되지 않았다. 기후에너지환경부는 최기상 의원실에 시설별 현황과 사업장 이름은 영업비밀에 해당될 수 있어 제출하기 어렵다고 답했다.6곳은 법 시행 이후 정부에 신고된 포집시설이다. 한국에너지기술연구원 윤여일 책임연구원은 화력발전소 실증 설비와 수소 공장 포집 설비처럼 정부 지원을 받아 지은 시설들이 주로 여기에 해당하고, 석유화학 단지에서 오래전부터 액화탄산을 만들어 온 30곳 안팎의 시설은 이 6곳과 별개라고 설명했다.포집이 쉽게 늘지 않는 건 비용 때문이다. 석유화학 공장의 부생가스는 압력이 높아 비교적 싸게 이산화탄소를 잡을 수 있지만, 수소 공장이나 발전소 배출가스는 1기압이라 더 많은 비용이 든다. 윤 책임연구원에 따르면 정부는 이미 포집 설비 비용의 30% 안팎을 지원하고 있다. 그는 정부가 기업의 포집 시장 참여를 유도하고는 있지만, 지원 규모를 지금보다 더 크게 늘려야 한다고 말했다.포집 업체가 돈을 벌 수 있는 길은 두 가지다. 잡은 이산화탄소로 만든 제품을 팔거나, 그만큼 온실가스를 줄였다고 정부에 인정받는 것이다. 감축 실적을 인정받으면 배출권으로 팔 수 있어 제품 판매와 별도로 수입이 생긴다. 평택 포집 공장도 감축 실적을 인정받으려고 산정 방법론을 정부에 내고 평가를 기다리고 있다.문제는 드라이아이스의 성질이다. 드라이아이스는 녹아서 물이 되는 얼음과 달리 상온에서 곧바로 기체로 바뀐다. 아이스크림 상자 속 드라이아이스가 줄어드는 동안, 굴뚝에서 잡아 두었던 이산화탄소는 결국 다시 공기 중으로 나간다. 용접에 쓴 가스도 마찬가지다. 굴뚝에서 바로 나가느냐, 며칠 뒤 상자나 용접 현장에서 나가느냐의 차이일 뿐 대기로 돌아가는 양은 같다. 굴뚝에서 잡은 만큼을 더하고 나중에 다시 나가는 만큼을 빼면 결국 0이 된다는 계산이다. 정 사장도 평가 과정에서 이런 반론을 듣고 있다고 전했다.감축으로 인정받는 대표적인 방법은 이산화탄소를 땅속 깊이 묻는 것이다. 정부의 2030년 목표는 포집·활용·저장(CCUS)으로 이산화탄소 1천120만 톤을 줄이는 것인데, 이 가운데 활용이 640만 톤, 저장이 480만 톤이다. 저장의 핵심 사업으로 꼽히던 동해가스전 CCS는 사업비 2조 9천529억 원을 들여 2030년부터 연간 120만 톤을 저장하겠다고 내걸었지만, 지난해 8월 정부가 예비타당성조사를 철회했다. 정부는 경제성을 다시 따져 사업비를 줄인 뒤 재신청하겠다는 입장이지만, 시점은 아직 정해지지 않았다.이산화탄소 품귀를 먼저 겪은 나라들이 있다. 2021년 9월 영국에서는 가스값이 치솟자 비료회사 CF 퍼틸라이저스가 공장 가동을 멈췄다. 이 회사가 비료를 만들며 내놓던 이산화탄소는 영국 수요의 60% 정도를 차지했다. 영국 정부는 3주 동안 운영비를 대주며 공장을 다시 돌렸고, 이후에는 이산화탄소를 쓰는 업체들이 값을 치르는 계약으로 넘어갔다.일본은 2019년 정유소 가동률이 떨어지고 정유·암모니아 공장이 통폐합되면서 액화탄산 부족이 만성이 됐다. 그해 6월 일본 업체 이와타니산업은 한국에서 드라이아이스를 들여오기 시작했다. 액화탄산은 전용 운반선이 없어 들여오지 못했다. 7년 전 한국산 드라이아이스로 버틴 일본과 올해 중국산으로 버틴 한국의 사정이 크게 다르지 않다.감축 인정 기준은 유럽도 한국과 비슷하다. EU 배출권거래제는 이산화탄소가 제품 안에 영구적으로 화학 결합된 경우에만 배출량에서 빼 주는데, 2024년 7월 채택된 규정은 그 범위를 건축자재처럼 광물로 굳힌 경우로 좁혔다.미국은 활용에도 돈을 준다. 지난해 7월 통과된 감세법으로 포집한 이산화탄소를 활용할 때 받는 세액공제가 톤당 85달러로 올라 지하에 저장할 때와 같아졌다. 노르웨이는 저장 쪽에 정부 돈을 댔다. 시멘트 공장에서 잡은 이산화탄소를 배로 실어 북해 해저에 묻는 '롱십' 사업은 지난해 8월 주입을 시작했는데, 총비용 약 340억 크로네 가운데 220억 크로네, 65% 정도를 정부가 부담한다.올여름 아이스크림 가게가 포장 거리를 줄이고 유통업체들이 중국산 드라이아이스를 찾아 나서는 동안에도, 평택 수소 공장 옆 굴뚝에서는 이산화탄소가 계속 나오고 있었다. 포집 공장이 잡는 양은 그 일부다. 옆에서는 하루 15톤 규모 수소 생산시설이 새로 지어지고 있지만, 거기서 나올 이산화탄소를 잡으려면 400억 원 정도가 들어 아직 설비 계획을 세우는 단계다.포집 설비를 늘리려면 지금보다 큰 지원이 필요하다는 게 업계와 연구자들의 얘기다. 드라이아이스처럼 다시 공기 중으로 나가는 쓰임새가 감축으로 인정받지 못하는 상황에서, 일부를 땅속에 저장해 감축 실적으로 인정받는 길도 함께 열려야 사업성이 생긴다는 지적도 나온다. 기후에너지환경부는 지난달 21일 포집·활용 실증사업의 관리와 성과 평가를 전문기관에 맡길 수 있도록 하는 시행령 개정안을 입법예고했고, 이달 30일까지 의견을 받는다. 여름마다 되풀이되는 품귀를 수입으로 메울지, 국내 굴뚝에서 나오는 이산화탄소로 채울지는 앞으로의 지원과 제도 설계에 달려 있다.