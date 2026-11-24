▲ 드론 공격에 화재 발생한 스파르타Ⅱ호

발트해 핀란드만 공해상에서 러시아 선박 '스파르타Ⅱ호'가 드론 공격을 받은 사건과 관련해, 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 공격 주체가 우크라이나 군이었음을 공식 확인했습니다.지난 21일, 발트해 핀란드만 공해상에서 러시아의 역외 영토 칼리닌그라드로 향하던 화물선 '스파르타Ⅱ호'가 드론 2대의 공격을 받았습니다.선박엔 화재가 발생했고, '스파르타Ⅱ호'는 핀란드 영해로 표류했습니다.러시아에선 익명의 소식통을 인용해 화무선엔 페인트와 코팅제 등이 실려 있었다고 보도가 나왔습니다.젤렌스키 대통령은 현지시간 24일, 블룸버그통신과의 인터뷰에서 "스파르타Ⅱ호가 무기를 운반하고 있었기 때문에 우크라이나군의 정당한 표적이었다"고 밝혔습니다.그러면서, "러시아 국기를 단 모든 선박, 무기를 운반하거나 제재 대상 화물을 운반하는 모든 선박은 러시아 영해나 중립 수역에서 정당한 공격 표적"이라며 "우리 행동은 문제가 없었다"며, 러시아 측 주장을 반박했습니다.젤렌스키 대통령은 전날에도 북아프리카 리비아 앞바다에서 러시아 선박을 공격한 것은 우크라이나군이었다고 확인했는데, 러시아는 우크라이나가 전선을 확대해 더 많은 국가를 전쟁에 끌어들이려 한다고 비난하고 있습니다.