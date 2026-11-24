▲ 러시아 공격 받은 자포리자 지역의 아파트

우크라이나가 크림반도에 대한 공세 수위를 높이면서, 반도 전역에 전력 공급 차질이 빚어졌습니다.크림반도 당국은 현지시간 24일부터 열흘간 일과시간 전력 공급이 약 30% 줄어든다고 밝혔습니다.특히, 정오부터 오후 3시까지의 정전이 가장 심할 것이라 덧붙였습니다.지난 2014년 2월, 러시아는 우크라이나 내 친러시아 정권이 무너지자 크림반도 주요 시설을 장악한 뒤, 주민 투표 등을 통해 같은 해 3월, 크림반도를 강제 편입했습니다.전쟁 발발 이후, 우크라이나군은 크림반도를 러시아 본토와 고립시키기 위해 교량과 육로 등을 지속해서 공격해왔습니다.특히 이달 초 미·중·러 정상회담을 앞두고 크림대교를 집중 공격해 교량 일부가 파손됐습니다.우크라이나의 크림대교 공격에 블라디미르 푸틴 대통령이 '훨씬 더 고통스러운 대응'을 공언하면서 양측 충돌은 격화하고 있습니다.현지시간 23일 러시아의 공격으로 우크라이나 전역에서 최소 15명이 숨졌고, 오늘도 자포리자 등 지역에서 2명이 사망했습니다.양측은 미국 중재로 지난 10∼11일 9개월 만에 종전 협상을 재개했지만 유럽의 협상 참여 여부, 북대서양조약기구(NATO·나토) 방식의 집단방위 안전 보장 방안 등을 놓고 여전히 이견을 보이고 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)