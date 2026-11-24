▲ 기뻐하는 GS칼텍스 선수들

여자 프로배구 GS칼텍스가 정관장을 꺾고 4연승을 거두면서 선두를 탈환했습니다.GS칼텍스는 대전 충무체육관에서 열린 2026-2027 HK흥국금융 V리그 여자부 방문 경기에서 정관장을 세트 점수 3대 1로 제압했습니다.승점 15(5승 1패)를 쌓은 GS칼텍스는 한국도로공사와 승점·승수가 같지만 세트 득실률에서 앞서 선두에 올랐고, 정관장은 3승 3패, 승점 8로 4위에 머물렀습니다.GS칼텍스는 실바가 22점, 타나차가 19점을 올렸고, 최가은은 블로킹 5개와 서브 에이스 4개를 포함해 15점으로 힘을 보탰습니다.GS칼텍스는 1세트 18대 20에서 5연속 득점으로 전세를 뒤집은 뒤 리드를 지켜 기선을 잡았습니다.2세트에는 24대 21 리드를 지키지 못한 뒤 28대 28에서 박여름에게 연속 공격 득점을 내줘 세트 점수 1대 1 균형을 허용했습니다.그러나 듀스 혈투 이후엔 흐름이 GS칼텍스 쪽으로 기울었습니다.3세트 정관장이 범실 9개를 쏟아내는 사이 GS칼텍스는 16대 13에서 김효임의 서브 에이스와 최가은의 블로킹 등으로 달아나며 여유 있게 세트를 가져갔습니다.마지막 4세트에도 16대 7에서 4연속 득점한 뒤 24대 13에서 최가은의 서브 에이스로 승리를 완성했습니다.(사진=한국배구연맹(KOVO) 제공, 연합뉴스)