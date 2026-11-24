한 여성이 황급히 손을 흔들자, 구급차와 경찰차가 잇따라 도착합니다.



곧이어 한 남성이 수갑을 찬 채 연행되고, 또 다른 남성은 들것에 실려 구급차에 옮겨집니다.



오늘 오전 11시쯤, 부산 사상구의 한 주택에서 40대 남성 A 씨가 또 다른 남성 B 씨에게 흉기를 휘둘러 살해하려 한 혐의로 경찰에 붙잡혔습니다.



B 씨는 크게 다쳐 심정지 상태로 병원에 이송됐고, 현재 수술을 받고 있습니다.



사건 당시 현장엔 B 씨와 사실혼 관계인 여성 C 씨도 함께 있었는데, 이들은 모두 이곳에서 술을 마시고 있었던 것으로 파악됐습니다.



그러던 중 A 씨와 B 씨 사이에 말다툼이 벌어졌고, 시비 끝에 흉기를 휘두른 것으로 조사됐습니다.



A 씨와 여성 C 씨는 1년 정도 서로 알던 사이인 것으로 알려졌습니다.



[ 목격자 | 우발적인지는 모르겠는데 싸움이 났어요. "칼로 그어봐라", 욕하고 둘이서…. ]



[ 인근 주민 | 방 안을 보니까 심폐소생술을 하고 있더라고요. (피의자) 얼굴 전체가 부서진 것처럼 빨갛게 피가 줄줄 나고 손에도 피가 나는데….]



피의자인 A 씨와 피해자인 B 씨는 이날 처음 만나 이곳에서 밤새 술을 마신 것으로 파악됐습니다.



A 씨는 범행 직후 직접 112에 신고했고, 출동한 경찰은 현장에서 A 씨를 검거했습니다.



경찰은 A 씨를 살인미수 혐의로 입건해 정확한 범행 경위를 조사하는 한편, 피해자의 상태에 따라 혐의를 변경하는 방안도 검토하고 있습니다.



(취재 : 김수윤, 영상취재 : 정경문, 영상편집 : 김경연, 제작 : 디지털뉴스부)