▲ 정부세종청사와 일대 부지

정부가 2031년까지 중앙행정기관 등 31개 기관 소속 공무원 5천460명을 세종으로 우선 이전합니다.당초 내년 임차청사를 활용해 이전할 예정이었던 국가인권위원회는 신축청사 이전 대상으로 변경되면서 이전 시기가 늦춰지게 됐습니다.행정안전부는 이 같은 내용을 담은 '중앙행정기관 등의 이전계획 변경'을 오늘(24일) 고시했다고 밝혔습니다.이번 고시는 정부가 지난 10월 13일 발표한 이전 대상 44개 기관 가운데 전문가 자문과 관계부처 협의, 공청회 등을 거쳐 현행 법령상 이전이 가능한 31개 기관의 이전계획을 담은 것입니다.방송미디어통신위원회, 개인정보보호위원회 등 22개 기관 1천600명은 민간 건물 등을 임차해 내년까지 먼저 이전합니다.별도 청사와 특수시설이 필요한 감사원, 고위공직자범죄수사처, 경찰청 등 9개 기관 3천860명은 신축청사를 지어 2031년까지 옮깁니다.당초 정부는 지난 3일 공청회에서 23개 기관 1천831명을 내년까지 임차청사로 이전하고, 8개 기관 3천629명을 2031년까지 신축청사로 이전하는 방안을 제시했습니다.그러나 정원 231명의 인권위가 이번 고시에서 신축청사 이전 대상으로 변경되면서 내년 이전 대상 기관은 22곳으로 줄었습니다.인권위는 당초 내년 임차청사를 활용해 세종으로 이전할 예정이었던 기관 7곳 중 하나였습니다.앞서 인권위는 지난 9일 전원위원회에서 세종 이전계획의 재검토를 촉구하는 공식 입장문을 채택한 바 있습니다.입장문에는 국가인권기구로서의 독립적 위상을 존중해야 한다는 점과 세종 이전이 장애인, 노인, 이주민 등 사회적 취약계층의 접근성을 떨어뜨려 권리구제의 장벽이 될 수 있다는 우려 등이 담겼습니다.이전에 드는 비용은 임차청사 이전에 약 482억 원, 신축청사 건립에 약 1조 6천억 원으로 추산됐습니다.법령 개정이 있어야 이전할 수 있는 기관과 이들 기관과 함께 옮기는 소속기관 등 13개 기관 4천469명은 이번 고시에서 제외됐습니다.외교부, 통일부, 국방부, 법무부, 성평등가족부, 공소청, 중대범죄수사청, 국립외교원, 북한인권기록센터, 국방전산정보원, 국방홍보원, 북한인권기록보존소, 이북5도위원회입니다.정부는 관련 법령 개정을 추진하고 개정 시기와 청사 여건 등을 고려해 이전계획을 추가로 변경 고시할 계획입니다.행안부는 이전 대상 기관과 지속해서 협의해 기관별 세부 이전 일정을 확정하고 이를 사전에 안내할 예정입니다.(사진=연합뉴스)