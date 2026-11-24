▲ 예멘 수도 사나에서 사우디 주도 연합군의 공습 이후 사람들이 차량용 타이어 창고를 살펴보고 있다.

예멘 남서부에서 버스와 트럭 등이 공습받아 26명이 숨진 가운데 친이란 후티 반군과 예멘 정부군이 공격 배후를 두고 서로 상대에게 책임을 떠넘기고 있습니다.후티 반군 대변인은 24일(현지시간) 전날 남서부 라흐즈주에서 발생한 공습의 주체로 사우디아라비아 공군을 지목하고 "대응 없이 지나가지 않을 것"이라며 보복을 경고했습니다.반면 예멘 정부군은 후티 반군이 직접 공격을 감행했다며 정면으로 반박했습니다.마제드 알나즐리 예멘 정부군 대변인은 "후티 반군이 주민들의 핵심 간선도로에서 군용 표식이 없는 민간 차량을 표적으로 삼았다"고 주장했습니다.양측의 주장이 엇갈리는 가운데 복수의 현지 당국자는 사우디 주도 연합군 전투기가 전날 라흐즈주에서 후티 차량을 타격하는 과정에서 민간인 피해가 발생했다고 AFP에 전했습니다.라흐즈주는 최근 몇 주간 후티 반군이 예멘 정부의 임시 수도 아덴을 향해 진격해 온 지역입니다.한 당국자는 "연합군 전투기가 최전선에서 트럭과 버스가 지나가던 순간 후티 소속 차량 2대를 표적으로 삼았다"며 이번 공습으로 후티 대원 12명과 민간인 14명이 목숨을 잃었다고 설명했습니다.다른 당국자도 같은 사망자 수를 확인했으며, 목격자들은 현장에서 불에 탄 시신들이 보였다고 전했습니다.이와 별개로 전날 해안 지역인 호데이다 주에서도 공습으로 17명이 숨지고 건물 여러 채가 파괴됐다고 후티 반군 측이 밝혔습니다.세계 최빈국 중 하나인 예멘은 이란의 지원을 받는 후티 반군과 사우디 주도 연합군이 수시로 공격을 주고받으며 중동 전쟁의 가장 치열한 전선이 됐습니다.10년 넘게 내전을 겪어온 예멘은 지난 7월 후티 반군과 사우디 지원 예멘 정부 간 휴전이 무너지면서 미국·이란 분쟁에도 휘말렸습니다.유엔의 최신 집계에 따르면 이후 이어진 교전으로 아라비아반도에 있는 예멘에서는 1천600명 이상이 숨지고 36만명 넘는 피란민이 발생했습니다.이미 예멘의 상당 지역을 장악한 후티 반군은 홍해 연안의 정부군 거점을 모두 점령하며 바브엘만데브 해협에 대한 통제력을 강화했습니다.아울러 사우디의 군사·민간·석유 시설을 겨냥해 거의 매일 미사일과 드론 공격도 감행하고 있습니다.후티 반군의 공격은 사우디의 원유 수출에 차질을 유발했으며, 관광·여행·비즈니스 허브로 도약해 경제를 다각화하려는 사우디의 구상에도 정면 타격을 가하고 있습니다.사우디 주도 연합군은 후티 반군이 수도 사나를 점령해 국제사회가 인정한 예멘 정부가 아덴으로 피신한 뒤인 2015년 초 내전에 개입했습니다.이 전쟁은 2022년 불안정한 휴전이 발효되기 전까지 수십만명의 사망자를 내고 대규모 인도주의적 재앙을 초래했습니다.(사진=EPA, 연합뉴스)