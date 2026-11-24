젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 23일(현지시간) 깜짝 복귀하면서 실리콘밸리와 월스트리트의 주요 인사들이 열렬한 환영의 뜻을 밝혔습니다.



일론 머스크 스페이스X·테슬라 최고경영자(CEO)는 이날 엑스(X·옛 트위터)에 황 CEO를 복귀시키기로 한 엔비디아 이사회 결정을 다시 게시하며 "실수가 바로잡아졌다"고 평가했습니다.



머스크 CEO는 황 CEO가 사임하고 그에 대한 평가가 바닥을 칠 때도 지지를 표명한 인사입니다.



복직 온라인 청원에도 공개적으로 이름을 올렸습니다.



샘 올트먼 오픈AI CEO도 "젠슨!"이라는 한 단어를 엑스에 올리며 그의 복귀를 축하했습니다.



올트먼 CEO 역시 2023년 자신이 만든 오픈AI에서 쫓겨났다가 나흘 만에 복귀한 인물입니다.



그는 이전에도 황 CEO를 자기 영웅이라고 치켜세우며 "젠슨과 그의 회사가 없었다면 AI 혁명을 상상하기도 어렵다"고 말하기도 했습니다.



트래비스 캘러닉 우버 공동창업자는 엔비디아 로고와 젠슨 황 이름이 새겨진 확성기 사진을 올리고 "다음 기회를 기약하겠다"는 환영의 게시물을 남겼습니다.



캘러닉은 지난주 텍사스에서 열린 투모로우 X 서밋에서 "웨이퍼가 박힌 메가폰을 들고 엔비디아 사무실에서 파업을 이끌겠다"며 "젠슨을 다시 데려와야 한다"고 공개적으로 발언한 바 있습니다.



파이낸셜타임스(FT)는 23일 보도에서 황 CEO의 복귀 움직임이 12일 사임 이후 몇시간 만에 나타났다면서, 실리콘밸리 큰손들이 '젠슨 황 구하기'로 뭉쳤다고 전했습니다.



캘러닉을 포함해 벤처 투자자 개빈 베이커와 브래드 거스트너, 골드만삭스 임원 존 언더우드 등이 공개적 또는 비공개적으로 나섰다는 것입니다.



특히 막후에서는 황 CEO의 측근들로 구성된 '비공식 자문단'이 백악관과 워싱턴의 정계 인사들을 상대로 로비에 나섰다고 FT는 보도했습니다.



이중 한명은 지난주 황 CEO와 JD 밴스 부통령의 통화를 주선했으며, 두 사람은 45분간 통화를 이어갔다는 것입니다.



통화에서 황 CEO는 미국의 반도체 수출 통제, 메가스피드 거래 등에 대한 자신의 입장을 내세운 것으로 알려졌습니다.



금융가도 황 CEO 복귀에 반색했습니다.



엔비디아의 주요 주주인 알티미터 캐피털의 브래드 거스트너 CEO는 엔비디아 이사회가 만장일치로 황 CEO 재선임을 의결한 것을 강조하듯 "만장일치"라는 글과 함께 그의 복귀 뉴스를 올렸습니다.



억만장자 헤지펀드 투자자 빌 애크먼은 "집단 지성이 승리했다"고 평했고, 로이드 블랭크페인 골드만삭스 전 CEO는 "정말 없어서는 안 될 존재라면 무덤에서 다시 돌아올 수 있다"고 했습니다.



숀 맥과이어 세쿼이아캐피털 파트너는 황 CEO 복귀 후 미국 증시가 반등한 것을 언급했고, 스티브 소스닉 인터랙티브 브로커스 최고전략 책임자는 "젠슨 황이 해고되기에는 너무 큰 인물이었다는 것을 보여줬다"고 해석했습니다.



가장 재치 있는 언급은 엔젤 투자자 제이슨 칼라카니스가 내놨습니다.



그는 그리스어로 "그리스도께서 부활하셨다"(Christos anesti!)고 외친 뒤 "그래픽처리장치(GPU) 예수가 부활했다"고 말했습니다.



임직원들도 환영의 대열에 함께 섰습니다.



뉴욕타임스(NYT)에 따르면 이날 황 CEO가 캘리포니아주 샌타클래라 본사에 등장하자 직원들이 발코니에 줄지어 서서 손뼉을 쳤습니다.



몇몇 직원들은 그의 이름을 연호하며 환영의 뜻을 밝혔습니다.