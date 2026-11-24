▲ 프란치스코 전 교황
지난해 선종한 프란치스코 전 교황의 개인 체험과 자기 비판이 담긴 일기가 24일(현지시간) 신간을 통해 공개됐습니다.
로이터·AP통신 등에 따르면 아르헨티나 출신 빅토르 마누엘 페르난데스 추기경이 쓴 '프란치스코 전 교황의 개인 일기'에는 프란치스코 전 교황의 일기 일부가 담겼습니다.
공개된 일기는 프란치스코 전 교황이 부에노스아이레스 보좌주교로 재직하던 1992년 12월부터 선종 8개월 전인 2024년까지 8월까지 작성한 것입니다.
2013년 교황 즉위 전 분량은 86쪽, 즉위 후는 55쪽이라고 외신은 전했습니다.
페르난데스 추기경은 교황청 신앙교리부 장관으로 재직할 당시 프란치스코 교황으로부터 일기장에 담긴 사색을 세상에 알려달라는 부탁을 받았습니다.
그는 프란치스코 전 교황이 선종한 뒤 레오 14세 교황의 허가를 받아 일기 일부를 출판했습니다.
프란치스코 전 교황의 일기에는 자신의 행동에 대한 자기 비판도 담겼습니다.
평온하게 조용하게 걷고 싶어서 길거리에서 자신에게 말을 건 술 취한 남성을 무시했던 일을 자책하기도 했습니다.
그는 2022년 12월 30일 일기에서 스스로를 "오만하고 자만심에 차 있으며 냉소적이고 스스로에게 거짓말을 하는 호르헤(프란치스코 교황의 본명)"라고 묘사했습니다.
1997년 1월 5일에는 "돌이켜보니 내가 살아오면서 끼친 온갖 해악을 깨달았다"고 썼습니다.
또 "다른 사람들을 꼭두각시처럼 부리는" 사람이 되지 않기 위해 내적 싸움을 벌였다고도 했습니다.
악마의 환영을 세 차례 목격했다는 체험담도 일기에 기록됐습니다.
프란치스코 전 교황은 2021년 1월 24일 자 일기에 "악마가 뻔뻔스럽게 배회하며 교활하게 주변을 맴돌고 있다는 사실을 깨달았다"고 썼습니다.
이어 "위협적이면서도 동시에 매혹적이었던 그 눈빛을 잊지 못할 것"이라고 했습니다.
로마에서 열린 회의 도중 악마를 봤다고도 했습니다.
프란치스코 전 교황은 "그의 목소리를 들었고 의기양양하고 모든 것을 장악한 듯했다. 그의 강렬하고 거친 목소리를 잊을 수 없다"고 전했습니다.
프란치스코 전 교황은 레오 14세 교황에 대한 평가도 남겼습니다.
그는 레오 14세의 즉위 전 본명인 로버트 프랜시스 프레보스트 추기경을 언급하며 "훌륭한 목자이자 헌신적인 선교사이며 흠잡을 데 없는 사람"이라고 평가했습니다.
(사진=AP, 연합뉴스)
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