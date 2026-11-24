▲ 프란치스코 전 교황

지난해 선종한 프란치스코 전 교황의 개인 체험과 자기 비판이 담긴 일기가 24일(현지시간) 신간을 통해 공개됐습니다.로이터·AP통신 등에 따르면 아르헨티나 출신 빅토르 마누엘 페르난데스 추기경이 쓴 '프란치스코 전 교황의 개인 일기'에는 프란치스코 전 교황의 일기 일부가 담겼습니다.공개된 일기는 프란치스코 전 교황이 부에노스아이레스 보좌주교로 재직하던 1992년 12월부터 선종 8개월 전인 2024년까지 8월까지 작성한 것입니다.2013년 교황 즉위 전 분량은 86쪽, 즉위 후는 55쪽이라고 외신은 전했습니다.페르난데스 추기경은 교황청 신앙교리부 장관으로 재직할 당시 프란치스코 교황으로부터 일기장에 담긴 사색을 세상에 알려달라는 부탁을 받았습니다.그는 프란치스코 전 교황이 선종한 뒤 레오 14세 교황의 허가를 받아 일기 일부를 출판했습니다.프란치스코 전 교황의 일기에는 자신의 행동에 대한 자기 비판도 담겼습니다.평온하게 조용하게 걷고 싶어서 길거리에서 자신에게 말을 건 술 취한 남성을 무시했던 일을 자책하기도 했습니다.그는 2022년 12월 30일 일기에서 스스로를 "오만하고 자만심에 차 있으며 냉소적이고 스스로에게 거짓말을 하는 호르헤(프란치스코 교황의 본명)"라고 묘사했습니다.1997년 1월 5일에는 "돌이켜보니 내가 살아오면서 끼친 온갖 해악을 깨달았다"고 썼습니다.또 "다른 사람들을 꼭두각시처럼 부리는" 사람이 되지 않기 위해 내적 싸움을 벌였다고도 했습니다.악마의 환영을 세 차례 목격했다는 체험담도 일기에 기록됐습니다.프란치스코 전 교황은 2021년 1월 24일 자 일기에 "악마가 뻔뻔스럽게 배회하며 교활하게 주변을 맴돌고 있다는 사실을 깨달았다"고 썼습니다.이어 "위협적이면서도 동시에 매혹적이었던 그 눈빛을 잊지 못할 것"이라고 했습니다.로마에서 열린 회의 도중 악마를 봤다고도 했습니다.프란치스코 전 교황은 "그의 목소리를 들었고 의기양양하고 모든 것을 장악한 듯했다. 그의 강렬하고 거친 목소리를 잊을 수 없다"고 전했습니다.프란치스코 전 교황은 레오 14세 교황에 대한 평가도 남겼습니다.그는 레오 14세의 즉위 전 본명인 로버트 프랜시스 프레보스트 추기경을 언급하며 "훌륭한 목자이자 헌신적인 선교사이며 흠잡을 데 없는 사람"이라고 평가했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)