[뉴스헌터스]



인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <뉴스헌터스>'를 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <뉴스헌터스> 월~금 (18:50~19:50)

■ 진행 : 김종원, 윤태진 앵커

■ 대담 : 송지원 (변호사), 서정빈 (변호사)

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동생과 함께 거주하던 제보자는 지난 13일 이사를 했습니다. 동생과 각각 다른 곳으로 이사를 했는데, 이사 후에야 자신의 옷이 몽땅 사라진 걸 알아챘습니다.



제보자는 사라진 옷이 1천만 원어치나 되는데다 당장 날씨가 추워졌는데 겨울옷이 하나도 없는 상황이라며 난감함을 호소했습니다.



유명 이사업체는 '자신들은 중계 플랫폼일 뿐'이고 '분실은 보상 대상이 아니다'는 입장입니다.



어쩌다 이런 일이 생긴 것일까요? 그 옷은 누가 가져 갔을까요? 보상받을 방법은 전혀 없는 걸까요?



※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.