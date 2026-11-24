[뉴스헌터스]



인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <뉴스헌터스>'를 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <뉴스헌터스> 월~금 (18:50~19:50)

■ 진행 : 김종원, 윤태진 앵커

■ 대담 : 송지원 (변호사), 서정빈 (변호사)

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아파트 주차장에서 장비까지 동원해 남의 오토바이를 실어가는 사람. 간 큰 도둑일까요?



오토바이 소유주인 제보자도 처음엔 그런 줄 알았습니다. 그러나 오토바이 도난 신고 후 경찰에서 온 연락은 의외의 내용이었습니다. 오토바이 '들튀'를 한 사람도 또다른 피해자라는 겁니다.



중고거래플랫폼에 오토바이를 올린 제보자의 게시물을 본 누군가가 마치 매수자인 것처럼 접근해 오토바이 위치 등을 알아낸 뒤, 다른 사람에게 그 오토바이를 팔아넘기려 한 것입니다. 전형적인 '3자 사기' 수법입니다.



'3자 사기'를 당한 제보자의 황당한 사연을 알아보고, '3자 사기' 피해를 막으려면 어떻게 해야 하는지 알아봅니다.



※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.