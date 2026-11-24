[뉴스헌터스]



인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <뉴스헌터스>'를 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <뉴스헌터스> 월~금 (18:50~19:50)

■ 진행 : 김종원, 윤태진 앵커

■ 대담 : 이현식 (SBS 뉴스헌터스팀 기자), 허준영 (서강대 경제학부 교수)

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스파이 연루 의혹과 임원과의 부적절한 관계 등으로 CEO직을 내려놨던 젠슨 황이 11일 만에 엔비디아 CEO로 전격 복귀했습니다. 엔비디아 주가는 31.5% 폭등했고 오늘 코스피도 단숨에 5천 포인트를 회복했습니다.



젠슨 황의 복귀를 밀어붙인 트럼프 미국 대통령은 밴스 부통령까지 동원해 엔비디아 이사회를 설득한 것으로 알려졌습니다.



증시 방어와 중국과의 기술패권 경쟁을 위해서는 젠슨 황 복귀라는 방법밖에 없었던 걸까요? AI 투자를 둘러싼 불안감과 젠슨 황의 사법 리스크는 여전히 풀리지 않은 상황에서 깜짝 복귀의 효과는 얼마나 지속될 수 있을까요?



젠슨 황 복귀의 막전막후, 자세히 들여다 봅니다.



※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.