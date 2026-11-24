▲ 검은 연기를 내뿜는 선박

호르무즈 해협과 아랍에미리트(UAE) 인근 해역에서 유조선과 화물선이 기뢰와 충돌하거나 발사체에 맞는 등 선박 피해가 잇따랐습니다.이란 해군 공보실은 24일(현지시간) 성명을 통해 이날 오전 호르무즈 해협 동부 제한 구역에 진입한 유조선 2척이 기뢰와 충돌해 화재가 발생하고 기동력을 상실했다고 밝혔습니다.이란 해군은 이들 유조선이 식별·항법 장치를 끈 채 무단으로 구역에 들어왔다고 주장했습니다.이란 해군은 이어 "이란의 목표와 요구가 충족될 때까지 호르무즈 해협은 절대 개방되지 않을 것"이라며 "유조선 선주들은 이 전략적 수로를 안전하게 통과하기 위해 이란군과 사전 협의해야 한다"고 경고했습니다.인근 UAE 해역에서는 선박 피격 사건이 보고됐습니다.영국 해사무역기구(UKMTO)는 UAE 코르파칸 북동쪽 23해리(약 43㎞) 해상에서 선박 피격 사건이 발생했다고 전했습니다.UKMTO에 따르면 디바항 인근에 정박해 있던 화물선 1척이 좌현에 미확인 발사체를 맞았습니다.(사진=IRIB 방송 텔레그램 캡처, 연합뉴스)