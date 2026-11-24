▲ 검은 연기를 내뿜는 선박
호르무즈 해협과 아랍에미리트(UAE) 인근 해역에서 유조선과 화물선이 기뢰와 충돌하거나 발사체에 맞는 등 선박 피해가 잇따랐습니다.
이란 해군 공보실은 24일(현지시간) 성명을 통해 이날 오전 호르무즈 해협 동부 제한 구역에 진입한 유조선 2척이 기뢰와 충돌해 화재가 발생하고 기동력을 상실했다고 밝혔습니다.
이란 해군은 이들 유조선이 식별·항법 장치를 끈 채 무단으로 구역에 들어왔다고 주장했습니다.
이란 해군은 이어 "이란의 목표와 요구가 충족될 때까지 호르무즈 해협은 절대 개방되지 않을 것"이라며 "유조선 선주들은 이 전략적 수로를 안전하게 통과하기 위해 이란군과 사전 협의해야 한다"고 경고했습니다.
인근 UAE 해역에서는 선박 피격 사건이 보고됐습니다.
영국 해사무역기구(UKMTO)는 UAE 코르파칸 북동쪽 23해리(약 43㎞) 해상에서 선박 피격 사건이 발생했다고 전했습니다.
UKMTO에 따르면 디바항 인근에 정박해 있던 화물선 1척이 좌현에 미확인 발사체를 맞았습니다.
(사진=IRIB 방송 텔레그램 캡처, 연합뉴스)
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