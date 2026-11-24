▲ 국민성장펀드

국민성장펀드가 올해 승인 목표인 30조 원을 달성할 것으로 보인다고 금융위원회가 밝혔습니다.금융위는 4분기 간접투자 부분에서 자펀드 결성이 완료될 것으로 보이는 가운데, 해당 방식의 결성액을 감안한다면 가능하다고 설명했습니다.전요섭 금융위 금융정책국장 주재로 열린 정책금융지원협의회 실무 간담회에서 이 같은 내용이 논의됐습니다.이번 간담회에선 정책금융 지원 실적 점검도 함께 이뤄졌습니다.금융위는 올해 10월까지 산업은행·기업은행·신용보증기금·기술보증기금 등 4개 기관이 총 245조 2천억 원 규모의 정책금융을 공급했다고 설명했습니다.이 가운데 170조 9천억 원을 5대 중점 전략 분야에 공급하면서, 연간 목표였던 150조 원을 초과 달성했습니다.금융위는 반도체와 인공지능(AI) 등 첨단 산업 분야와 벤처·중소·중견기업 육성 분야에 대규모 자금이 조기에 공급된 영향이라고 분석했습니다.내년도 정책금융과 국민성장펀드의 운용 방향, 수요조사 계획도 간담회에서 논의됐습니다.금융위는 각 부처와 지방정부의 추진 사업과 정책금융을 연계하기 위해 정책금융 지원 수요조사도 진행할 방침입니다.또 내년부터 국민성장펀드 규모가 연 40조로 확대되고, 우주항공·양자 등 신규 사업이 추가됨에 따라 부처와 지방정부의 수요를 토대로 내년도 국민성장펀드 운용 방안을 마련할 계획입니다.(사진=연합뉴스)