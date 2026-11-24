▲ 이창용 전 한국은행 총재가 27일 서울 여의도 FKI타워에서 열린 한경협-PIIE 국제컨퍼런스에서 인사말을 하고 있다.
이창용 전 한국은행 총재는 한국의 금융산업이 높은 기술과 서비스 수준을 갖췄지만, 전반적인 경쟁력은 이에 미치지 못한다며 독립된 산업으로서의 자율성을 강조했습니다.
이 전 총재는 오늘(24일) 서울 중구 웨스틴조선호텔에서 토스의 금융경영연구소 토스인사이트가 개최한 '미래금융포럼' 기조연설에서 "금융산업을 정책적 수단으로만 바라보면서 동시에 세계시장에서 경쟁하는 고부가가치 산업으로 육성하겠다는 구호를 반복해서는 안 된다"며 이같이 말했습니다.
국내 금융 산업이 기술과 서비스 측면에서는 선진국 반열에 올랐지만, 국제적 위상은 턱없이 부족하다는 것이 이 전 총재의 진단입니다.
그는 "2025년 말 기준 국내 16개 증권사의 해외 현지법인 자산은 국내 자산의 7.2%에 불과하다"며 "세계 장외 외환거래에서 한국 소재 영업 데스크가 차지하는 비중도 지난해 기준 0.7%에 그쳐 국제 금융거래의 거점으로서 한국의 역할은 여전히 제한적"이라고 지적했습니다.
이 같은 한계의 원인으로 금융을 공공적 기능 위주로 바라보는 사회적 인식, 자본 자유화와 원화 국제화를 제약해온 여건 등을 꼽았습니다.
이 전 총재는 "금융회사들이 스스로 사업성을 판단하고 그 결과에 책임지는 경험을 충분히 쌓지 못하면 새로운 산업의 위험을 평가하고 관리하는 역량도 발전하기 어렵다"고 강조했습니다.
또 "자본이 부족했던 경제개발 시기와 달리 이제 우리 금융산업이 세계시장에서 경쟁하려면 해외의 고객과 자금을 더욱 자유롭게 연결할 수 있어야 한다"며 "외국인 투자자와 금융기관이 우리 시장에 쉽게 접근하고 원화로 투자·거래하는 데 따르는 제약도 줄여야 한다"고 짚었습니다.
원화 스테이블코인에 대해서는 은행 중심의 컨소시엄을 통해 도입해야 한다는 기존 입장을 재확인했습니다.
다만, 스테이블코인으로 국경 간 자금 이동이 쉬워지면 현행 외환·자본 규제가 무력화될 수 있는 만큼 "자본 자유화의 범위와 속도에 대한 사회적 합의가 이뤄지기 전까지는 원화 스테이블코인을 통한 자금 이동을 확인하고 감독할 수 있는 체계를 유지할 필요가 있다"고 제언했습니다.
금융보안과 관련해서도 이 전 총재는 망분리 규제가 시스템 안정에 기여했지만 신기술 활용을 가로막고 국제 표준과의 격차를 키운 측면이 있다고 평가했습니다.
그는 외부 데이터 연계와 인공지능(AI)·클라우드 활용을 넓히면서도 위험을 관리할 수 있도록 보안 규제를 정비해야 한다고 말했습니다.
생성형 AI와 금융의 접점에 대해선 "어떤 판단과 실행을 AI에 맡기고 어디에서 사람이 개입하며 그 결과에 누가 책임질 것인지는 분명히 해야 한다"고 주문했습니다.
이날 행사에서 손병두 토스인사이트 대표는 개회사를 통해 머지않아 고객을 대신해 여러 금융회사의 조건을 비교하고 거래까지 수행하는 'AI 에이전트'가 등장할 것으로 내다봤습니다.
손 대표는 "AI와 데이터, 디지털화폐와 토큰화 자산이 결합하면서 금융산업의 경계와 경쟁 질서 자체를 다시 그리고 있다"며 AI 판단의 설명 가능성과 사고 시 책임 소재, 스테이블코인의 상환 가능성과 준비자산 안전성을 핵심 과제로 꼽았습니다.
(사진=연합뉴스)
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