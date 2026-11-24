▲ 이창용 전 한국은행 총재가 27일 서울 여의도 FKI타워에서 열린 한경협-PIIE 국제컨퍼런스에서 인사말을 하고 있다.

이창용 전 한국은행 총재는 한국의 금융산업이 높은 기술과 서비스 수준을 갖췄지만, 전반적인 경쟁력은 이에 미치지 못한다며 독립된 산업으로서의 자율성을 강조했습니다.이 전 총재는 오늘(24일) 서울 중구 웨스틴조선호텔에서 토스의 금융경영연구소 토스인사이트가 개최한 '미래금융포럼' 기조연설에서 "금융산업을 정책적 수단으로만 바라보면서 동시에 세계시장에서 경쟁하는 고부가가치 산업으로 육성하겠다는 구호를 반복해서는 안 된다"며 이같이 말했습니다.국내 금융 산업이 기술과 서비스 측면에서는 선진국 반열에 올랐지만, 국제적 위상은 턱없이 부족하다는 것이 이 전 총재의 진단입니다.그는 "2025년 말 기준 국내 16개 증권사의 해외 현지법인 자산은 국내 자산의 7.2%에 불과하다"며 "세계 장외 외환거래에서 한국 소재 영업 데스크가 차지하는 비중도 지난해 기준 0.7%에 그쳐 국제 금융거래의 거점으로서 한국의 역할은 여전히 제한적"이라고 지적했습니다.이 같은 한계의 원인으로 금융을 공공적 기능 위주로 바라보는 사회적 인식, 자본 자유화와 원화 국제화를 제약해온 여건 등을 꼽았습니다.이 전 총재는 "금융회사들이 스스로 사업성을 판단하고 그 결과에 책임지는 경험을 충분히 쌓지 못하면 새로운 산업의 위험을 평가하고 관리하는 역량도 발전하기 어렵다"고 강조했습니다.또 "자본이 부족했던 경제개발 시기와 달리 이제 우리 금융산업이 세계시장에서 경쟁하려면 해외의 고객과 자금을 더욱 자유롭게 연결할 수 있어야 한다"며 "외국인 투자자와 금융기관이 우리 시장에 쉽게 접근하고 원화로 투자·거래하는 데 따르는 제약도 줄여야 한다"고 짚었습니다.원화 스테이블코인에 대해서는 은행 중심의 컨소시엄을 통해 도입해야 한다는 기존 입장을 재확인했습니다.다만, 스테이블코인으로 국경 간 자금 이동이 쉬워지면 현행 외환·자본 규제가 무력화될 수 있는 만큼 "자본 자유화의 범위와 속도에 대한 사회적 합의가 이뤄지기 전까지는 원화 스테이블코인을 통한 자금 이동을 확인하고 감독할 수 있는 체계를 유지할 필요가 있다"고 제언했습니다.금융보안과 관련해서도 이 전 총재는 망분리 규제가 시스템 안정에 기여했지만 신기술 활용을 가로막고 국제 표준과의 격차를 키운 측면이 있다고 평가했습니다.그는 외부 데이터 연계와 인공지능(AI)·클라우드 활용을 넓히면서도 위험을 관리할 수 있도록 보안 규제를 정비해야 한다고 말했습니다.생성형 AI와 금융의 접점에 대해선 "어떤 판단과 실행을 AI에 맡기고 어디에서 사람이 개입하며 그 결과에 누가 책임질 것인지는 분명히 해야 한다"고 주문했습니다.이날 행사에서 손병두 토스인사이트 대표는 개회사를 통해 머지않아 고객을 대신해 여러 금융회사의 조건을 비교하고 거래까지 수행하는 'AI 에이전트'가 등장할 것으로 내다봤습니다.손 대표는 "AI와 데이터, 디지털화폐와 토큰화 자산이 결합하면서 금융산업의 경계와 경쟁 질서 자체를 다시 그리고 있다"며 AI 판단의 설명 가능성과 사고 시 책임 소재, 스테이블코인의 상환 가능성과 준비자산 안전성을 핵심 과제로 꼽았습니다.(사진=연합뉴스)