▲ 이억원 금융위원회 위원장이 24일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 가상자산위원회 회의에서 발언하고 있다.

디지털자산업자에 대한 입법이 새롭게 추진됩니다.디지털자산은 현행 가상자산에서 변경되는 용어로, 업비트와 빗썸 등 가상자산 거래를 중개하거나 고객의 가상자산을 보관하고 관리하는 사업자도 디지털자산업자라고 부르게 됩니다.앞으로 디지털자산업자는 금융회사에 준하는 수준의 내부통제 의무를 적용받고 해킹이나 전산장애 발생 시 무과실 손해배상책임을 지게 됩니다.디지털자산업을 매매·중개·보관·운용 등 기능별로 세분화하고 기존 일괄 신고제에서 사업 유형에 따라 인가제와 지정·등록제로 운영되도록 체계화됩니다.금융위원회는 오늘(24일) 이억원 금융위원장 주재로 가상자산위원회를 열고 '디지털자산업의 혁신과 이용자 보호에 관한 법률' 제정안의 주요 내용을 이같이 발표했습니다.디지털자산업자는 이용자에게 손해가 발생하면 사업자의 고의·과실이 없더라도 원칙적으로 손해배상책임을 부담하되, 예외적으로 이용자 고의·중과실이 있거나 약관에 규정된 경우 이용자도 책임을 부담하게 됩니다.전산 안전성 의무를 위반해 사고가 나면 징벌적 과징금(최대 매출액의 10%)을 부과할 근거도 마련됐습니다.'금융소비자 보호에 관한 법률'에서 규정하는 설명의무, 부당권유 금지, 약관·광고규제 등을 디지털자산업자에도 도입합니다.디지털자산업자에 금융회사에 준하는 내부통제기준도 마련하도록 했습니다.이용자 재산 상시점검과 외부기관의 주기적 회계감사 등을 의무화하고, 이용자 명부를 작성해 이용자 자산을 분별 관리토록 합니다.불공정거래 규제 사각지대도 보완합니다.적용 범위를 거래지원 중인 디지털자산뿐 아니라, 거래지원 심사 중인 디지털자산까지 확대합니다.미공개 중요정보 이용 금지의무도 디지털자산업자 퇴직 후 1년이 경과하지 않은 자까지 포함해 퇴직자의 미공개 정보 이용을 제한합니다.시세조종도 매매(원화거래소)뿐 아니라 교환(코인거래소) 행위까지 처벌할 수 있도록 확대합니다.불공정거래로 인한 불법이익 은닉 방지, 혐의자의 재범 방지 등을 위한 비금전제재 도입을 추진합니다.불공정거래 관련 상당한 혐의가 있는 경우, 금융위 의결을 통한 지급정지(계정·계좌 동결) 또는 디지털자산거래 금지 등의 조치 근거를 마련합니다.불공정거래 관련 범죄를 자진 신고하거나 타인의 범죄를 증언할 경우 형벌·과징금을 감면받도록 하는 근거를 신설하고, 신고자 포상금 제도도 도입합니다.(사진=연합뉴스)