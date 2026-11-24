▲ 아파트 자료화면

지난해 전체 가구의 4분의 1은 '월세살이'를 한 것으로 나타났습니다.가족이 아닌 비친족가구와 사는 가구는 전체의 1.6%로 결혼하지 않고 연인과 동거하는 이들은 17만 가구로 조사됐습니다.국가데이터처는 오늘(24일) 이런 내용이 담긴 '2025 인구주택총조사 결과(표본조사)'를 발표했습니다.총 조사는 5년마다 시행하는데, 이번 조사의 기준 시점은 2025년 11월 1일입니다.작년 전체 가구(2천 249만 5천 가구)의 주거지 형태는 '자가'가 57.0%(1천 281만 6천 가구)로 가장 비중이 컸습니다.'보증금 있는 월세'는 24.1%(542만 6천 가구), '보증금 없는 월세'는 1.9%(42만 3천 가구)로 전체 가구의 약 4분의 1이 월세살이를 하는 셈이었습니다.'보증금 있는 월세'는 5년 새 103만 9천 가구 증가했고, 비중도 3.2%포인트(p) 늘었습니다.전세는 13.3%(299만 8천 가구)였습니다.5년 전보다 25만 4천 가구 감소했고, 전체에서의 비중은 2.2%p 줄었습니다.'보증금 있는 월세' 비중은 꾸준히 커지지만, 전세는 작아지는 추세입니다.2000년 10.7%에 그쳤던 '보증금 있는 월세' 비중은 5년 주기 조사 때마다 늘어 2015년부터 20%대를 기록하고 있지만, 전세 비중은 2020년 28.2%에서 지속해 줄어 2015·2020년 15.5%를 기록한 후 지난해 10% 초반대까지 내려 앉았습니다.경은숙 국가데이터처 인구총조사과장은 "2015년부터 월세 비중이 전세를 추월하고 있다"며 "보증금 부담과 함께 전세보증금 사기가 사회적 문제가 되고, 월세 비중이 높은 1인 가구가 증가한 것이 크게 영향을 미친 것으로 보고 있다"고 설명했습니다.주택 유형별로 보면 공동주택에서는 자가 거주 비중이 높았습니다.아파트의 자가 거주 비중이 66.9%로 가장 높았고, 이어 연립주택(62.9%), 다세대주택(53.7%) 순이었습니다.오피스텔과 같은 '주택 이외 거처'는 보증금 있는 월세(45.5%)와 보증금 없는 월세(6.7%)를 합친 월세 비중이 절반을 넘었고, 자가 비중은 24.4%에 그쳤습니다.시도별로 보면 서울은 전세 가구 비중이 21.7%, 월세 가구 비중이 33.7%로 전국에서 가장 높았고, 자가 거주 비중은 42.0%로 가장 낮았습니다.자가 비중이 절반에 미치지 못하는 지역은 서울이 유일했습니다.높은 집값에 따른 주거 진입 장벽이 영향을 미친 것으로 보입니다.지난해 가구의 평균 거주 기간은 8.5년이었습니다.기존에는 '5∼10년' 거주 가구 비중이 가장 많았는데, 이번 조사에서 '1년 미만'(16.3%)이 '5∼10년'(15.3%)을 앞서며 순위가 뒤바뀌었습니다.이동이 비교적 자유로운 월세 거주 형태가 많아진 데 따른 영향이라고 데이터처는 설명했습니다.친구·연인 등 가족이 아닌 사람과 함께 사는 '비친족가구'는 최근 5년 새 큰 폭으로 늘었습니다.지난해 비친족가구는 36만 1천 가구로 전체 가구의 1.6%를 차지했습니다.가구 수로 보면 2020년(20만4천가구·1.0%)보다 77.2% 늘어난 겁니다.비친족가구 중에서도 '비혼동거 가구'는 17만 4천 가구로 집계됐습니다.이번 조사에서 처음으로 파악한 비혼동거 가구는 법률상 또는 사실상 혼인관계에 있지 않지만, 애정을 가지고 가구를 형성해 함께 사는 관계를 의미합니다.이들은 전체 가구의 0.8% 수준으로, 비친족가구의 절반 가량을 차지했습니다.친족가구는 1천 389만 가구로 전체 가구의 61.7%를 차지했습니다.친족가구 중에서는 부모·자녀가 함께 사는 2세대 가구가 가장 많았지만, 5년 전보다 6% 감소했습니다.반면, 부부 등 1세대 가구는 13.3% 늘었습니다.3세대 이상 가구는 26.9% 줄었습니다.혼자 사는 1인 가구는 824만 4천 가구로 전체 가구의 36.6%를 차지했습니다.(사진=연합뉴스)