▲ 현대차 '디 올 뉴 투싼'

현대차와 기아가 10월 유럽 시장에서 엇갈린 판매 흐름을 보였습니다.유럽자동차공업협회(ACEA)에 따르면 현대차·기아는 지난 10월 유럽에서 전년 동기 대비 1.7% 감소한 8만 5대를 판매했습니다.10월 기준 유럽의 전체 시장 규모는 112만 8천 252대로 전년 동기 대비 3.4% 증가했습니다.그 결과, 현대차와 기아의 합산 점유율은 0.4%포인트 낮아진 7.1%에 그쳤습니다.현대차의 주력 모델 노후화 등으로 판매가 부진했기 때문으로 해석됩니다.실제, 현대차는 18.8% 감소한 3만 3천 245대를 판매하는 데 그쳤지만, 기아는 15.7% 증가한 4만 6천 760대를 판매했습니다.현대차의 점유율은 0.9%포인트 감소한 2.9%에 그쳤고, 기아는 0.4%포인트 늘어난 4.1%를 기록했습니다.현대차의 주요 판매 차종은 투싼(8천 512대), 코나(6천 928대), 인스퍼(캐스퍼 일렉트릭, 3천243대) 등입니다.1월부터 10월까지 누적 판매 역시 현대차는 전년 동기 대비 13.7% 감소한 38만 2천 203대를 판매해 시장 점유율(3.3%)이 0.7%포인트 감소했습니다.반면, 기아의 누적 판매량은 46만 8천 627대로 전년 동기 대비 7.4% 증가했습니다.시장 점유율은 전년 동기 수준인 4.0%를 기록했습니다.이 기간 유럽 전체 시장은 6.0% 증가한 1천 168만 2천 8백대로 집계됐습니다.현대차·기아의 합산 판매량은 3.2% 감소한 85만 830대로, 시장 점유율은 0.7%포인트 감소한 7.3%입니다.(사진=현대차 제공, 연합뉴스)