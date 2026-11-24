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금융소비자 10명 중 4명이 생성형 인공지능(AI)을 금융 목적으로 활용한 경험이 있으며, 이들 중 절반 가량은 실제 금융 의사 결정에도 영향을 받은 것으로 조사됐습니다.한국금융소비자보호재단이 오늘(24일) 발표한 '2026 디지털금융 이용실태 조사' 결과에 따르면 응답자의 37.8%가 생성형 AI를 금융 목적으로 이용한 경험이 있다고 답했습니다.이용 목적은 주식·펀드 등 투자 정보 탐색(49.4%)이 가장 많았으며, 금융 용어 및 제도 이해(39.2%), 매수·매도 등 투자 판단 및 종목 분석(36.6%)이 뒤를 이었습니다.투자 판단에 AI를 활용하면서 이용자의 48.2%는 AI가 제공한 정보나 조언이 실제 금융 의사결정에 영향을 미쳤다고 응답했습니다.금융서비스에 신기술이 접목되고 있지만, 금융소비자의 디지털 금융이해력은 오히려 낮아진 것으로 나타났습니다.올해 디지털 금융이해력은 100점 만점에 평균 58.1점으로 지난해보다 1.2점 하락했으며, 경제협력개발기구(OECD)의 목표 기준인 70점에도 미치지 못했습니다.특히 20대는 53.6점으로 지난해에 이어 전 연령대에서 가장 낮은 점수를 기록했습니다.재단은 생성형 AI가 사실과 다른 정보를 제공하는 '환각 현상' 등으로 피해를 보지 않도록 정보를 객관적으로 검증하고 중요한 금융 의사결정에서 과도한 의존을 피해야 한다고 강조했습니다.이번 조사는 지난 8월 6∼21일 서울·경기 및 6대 광역시에 거주하는 19∼69세 디지털 금융서비스 이용 경험자 2천500명을 대상으로 진행됐습니다.