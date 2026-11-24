▲ 피클 AI 에이전트

인공지능(AI)이 스스로 판단하고 업무를 수행하는 에이전트로 발전하면서, 사이버 공격의 대상이 AI가 업무 과정에서 축적한 데이터로 확대될 것이라는 전망이 나왔습니다.AI의 자율적인 업무 수행 능력을 악용해 기업 내부 정보를 빼내거나 AI 기반 보안 시스템의 판단 자체를 교란하는 등 공격 방식도 진화함에 따라 기업의 보안 전략에 변화가 요구됩니다.다니엘 퀑 포티넷 북아시아 필드 최고정보보호책임자(CISO)는 오늘(24일) 서울 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스에서 열린 '포티넷 AI 사이버보안 서밋 2026'에서 이 같은 사이버 위협 전망과 기업의 대응 전략을 소개했습니다.이날 행사에서 퀑 CISO는 기업 임직원이 일상적으로 AI 에이전트를 활용하는 과정에서 발생할 수 있는 정보 유출 시나리오를 제시했습니다.가령, 직원이 AI 에이전트에 '아침에 받은 이메일 100통을 요약해 달라'고 요청했는데, 이 중 한 통에 고객 관련 파일을 외부 주소로 전송하라는 악성 명령이 숨겨져 있는 경우입니다.적절한 보안 통제 장치나 사람의 승인 절차가 없다면 AI 에이전트는 이를 정상적인 명령으로 받아들여 실행하고, 직원은 며칠 뒤 보낸 편지함을 확인하고서야 정보 유출 사실을 알아차릴 수 있다는 겁니다.AI가 정보를 검색하고 분석하는 데 그치지 않고 이메일 발송 등 실제 업무를 수행할 권한까지 갖게 되면서 이를 악용한 사이버 공격의 파급력도 커질 수 있다는 경고가 나옵니다.특히 올해 말부터 내년 초에 걸쳐 AI 에이전트의 메모리를 겨냥한 공격이 늘어날 것으로 퀑 CISO는 내다봤습니다.AI 에이전트는 이용자와 나눈 대화나 업무에 필요한 정보를 저장하고 이를 후속 작업에 활용하는데, 이 과정에서 기업의 중요 데이터나 프로그래밍 관련 정보 등이 축적될 수 있습니다.이에 따라 기업의 보안 관리 범위도 기존 데이터베이스(DB)에서 AI의 기억을 저장하는 데 활용되는 벡터 DB로까지 확대돼야 한다고 퀑 CISO는 강조했습니다.벡터 DB는 정보를 수치화해 의미가 유사한 데이터를 검색할 수 있도록 하는 저장소를 뜻합니다.AI를 활용하는 보안 운영 시스템 자체를 겨냥하는 공격도 새로운 위협으로 지목됐습니다.보안 시스템이 수집하는 관측 데이터를 조작해 특정 자산이 보안 관리 목록에서 사라지거나 나타나도록 하는 등 보안 시스템의 판단을 교란하는 방식입니다.기업이 사이버 공격에 대응하기 위해 AI를 도입하는 과정에서도 새로운 과제가 발생합니다.예컨대 방화벽과 이메일, 엔드포인트(PC 등 네트워크에 연결된 단말기) 담당 조직이 각각 다른 AI 모델을 활용할 경우, 위협에 대한 판단이 엇갈려 실제 보안 사고 발생 시 어떤 대응 조치를 취해야 할지 결정하기 어려워질 수 있다고 퀑 CISO는 지적했습니다.이메일에서 시작된 공격이 내부 인프라 침투와 외부 정보 유출로 이어질 수 있는 만큼 각 보안 솔루션이 독립적으로 작동하기보다 위협 정보를 공유하고 유기적으로 대응하는 것이 중요하다는 설명입니다.(사진=피클 앱 캡처, 연합뉴스)