▲ 24일 서울 성동구 서울교통공사 본사에서 올바른노조(3노조)와 사측의 임단협 최종교섭이 진행되고 있다.

서울교통공사 3개 노동조합이 총파업을 하루 앞둔 24일 사측과 만났지만 본교섭이 모두 2∼4분 만에 정회하는 등 협상에 난항을 겪고 있습니다.협상이 최종 결렬되면 서울지하철 1∼8호선을 운영하는 공사의 3개 노조가 내일(25일) 첫차부터 무기한 총파업에 들어가 출근길 혼란이 우려됩니다.제1노조인 민주노총 서울교통공사노조와 공사는 이날 오전 10시 4분 서울 성동구 공사 본사에서 임금·단체협약(임단협) 4차 본교섭을 시작했으나 4분 만에 정회했습니다.오전 11시 3분 시작된 제3노조 올바른노조와의 본교섭도 4분 만에 중단됐습니다.낮 1시 31분 시작된 제2노조인 한국노총 서울교통공사통합노조와의 본교섭은 불과 2분 만에 정회했습니다.사측은 핵심 쟁점인 인력 충원 문제와 관련해 서울시와의 협의가 마무리되지 않았다는 취지로 설명한 것으로 전해졌습니다.정원과 신규 채용 규모는 공사가 독자적으로 결정하기 어려워 서울시가 어느 수준의 인력 안을 제시하느냐가 타결의 핵심 변수로 꼽힙니다.제1노조에 따르면 본교섭 정회 이후에도 노사 간 실무교섭은 이어지고 있습니다.3개 노조는 임금 3.5% 인상과 인력감축 계획 철회, 신규 인력 충원 등을 공통으로 요구합니다.제1노조는 서울시와 공사가 추진하는 2천212명 규모의 인력감축 계획 전면 철회와 현장 안전 인력 1천313명 충원을 핵심 요구사항으로 내세웠습니다.2천212명 가운데 이미 퇴직한 650여명과 정년 인원을 고려해 나머지 780여명의 감축 계획 철회를 요구하고, 1천31명 가운데 채용이 진행 중인 인원을 제외하고도 780여명의 추가 충원이 필요하다고 주장합니다.정부 지침에 따른 임금 3.5% 인상과 안전 업무 2인 1조 의무화, 공익서비스 비용에 대한 국비 지원 등도 요구하고 있습니다.제2노조 역시 이들 사안을 주요 요구사항으로 제시하고 있습니다.제3노조는 신규 인력 채용과 더불어 2024년 공사와의 단독 합의로 관철한 '온라인 포털 사이트상 지하철역 직통번호 폐지'의 이행을 촉구하고 있습니다.이날 교섭 과정에서는 역 직통번호 폐지를 둘러싼 제3노조와 사측 간 갈등이 막판 변수로 떠올랐습니다.송시영 올바른노조 위원장은 교섭 중간보고 백브리핑을 열고 공사가 해당 합의를 이행하지 않은 데 이어 이를 뒤집는 계약업체 선정 회의를 진행했다고 주장했습니다.송 위원장은 "해당 노사 합의를 뒤집는 공사 측 회의가 인재개발원에서 몰래 진행되고 있었고, 이것이 저희 간부 측에 적발돼 현재 회의를 진행할 수 없도록 점거한 상황"이라며 "그랬더니 공권력을 동원해 회의를 재개하겠다는 발언을 해서 노사 간 견해차가 커졌다"고 말했습니다.당초 인력 채용 문제와 관련해 진전이 있어 조속한 타결을 기대했으나 이번 갈등으로 협상이 장기화할 수 있다는 게 송 위원장의 설명입니다.송 위원장은 "원래 계획대로라면 오후 7시께 노사 합의가 끝날 것으로 예상했는데 길어질 수도 있다"며 사측의 입장 변화가 없으면 예정대로 파업에 돌입하겠다는 뜻을 밝혔습니다.지난해에는 파업 당일 첫차 운행 직전 노사가 극적으로 합의에 이르면서 파업을 피했습니다.이번에도 늦은 밤이나 이튿날 새벽까지 교섭이 이어질 가능성이 있지만, 인력 문제에 기존 합의 이행을 둘러싼 갈등까지 더해지면서 막판 타결을 장담하기 어려워졌습니다.3년 전인 2023년 11월에는 노조가 사측의 인력 감축 계획에 이틀간 시한부 파업을 벌였습니다.2022년 11월에도 노조가 총파업에 들어가면서 출퇴근 지하철 대란을 빚었다가 하루 만에 협상을 타결했습니다.(사진=연합뉴스)