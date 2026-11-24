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<앵커>전국에 지점을 둔 불법 사금융 업체가 경찰에 적발됐는데, 금리가 최고 8만 %에 달했습니다. 돈을 갚지 못하는 피해자들에게 딸을 납치해 팔겠다고 협박하는 등 악랄한 추심까지 이어졌습니다.먼저 이세현 기자입니다.<이세현 기자>'딸 사진을 음란 사진과 합성해 유포하겠다', '딸을 납치해 팔아버리겠다', 불법 사채업자 일당이 피해자에게 보낸 SNS 메시지입니다.형제 사이인 40대 남성 A 씨와 B 씨 일당은 지난 2023년 3월부터 지난해 11월까지 불법 사채업을 해오다 경찰에 붙잡혔습니다.일당은 살인적인 고금리를 적용했는데, 110만 원 대출받으면 하루 연체료만 150만 원을 물렸습니다.현행법상 연간 20% 이상 금리는 불법이지만, 이들이 적용한 연 이자율은 최소 52%, 높게는 무려 8만%가 넘기도 했습니다.[피해자 : 빌린 돈은 200만 원도 안 되고, 제가 총 상환했던 것들 보면, 거의 한 1억 5천만 원… (일당이) 욕하면서 아빠가 완전 쓰러지고 그랬었거든요.]이들에게 당한 피해자는 모두 470여 명으로 그동안 26억 원을 빌려주고 2배 가까운 49억 원을 받아 챙긴 것으로 파악됐습니다.만약 돈을 갚지 못하면 직장동료나 지인들에게 접근했고, 피해자 일부는 강한 압박감과 공포심에 자살을 시도하는 일까지 벌어졌습니다.[남성신/서울경찰청 광역범죄수사1계장 : 지인들을 전체 단톡방에 초대해서 그 계약서를 올리면서 돈을 갚으라고 요구를 하면서 욕설을 한다든지, 여성 피해자에게 알몸 사진을 요구하기도 했습니다.]경찰 조사 결과 이들은 대구에서 불법 사채업을 시작한 뒤 조직을 키워 전국에 지역별 총판을 두고 범행을 확장한 것으로 드러났습니다.경찰은 불법 사금융 업체 일당 22명을 검거하고, 총책 역할을 한 A 씨와 B 씨 형제를 구속했습니다.경찰은 약 23억 원의 범죄수익금에 대해 기소 전 추징보전 절차를 통해 박탈할 예정이라고 밝혔습니다.(영상취재 : 이상학, 영상편집 : 남일, 디자인 : 서현중, 화면제공 : 서울경찰청)---<앵커>이런 불법 사금융은 돈이 급한 사람들의 절박함을 파고들고 있습니다. 금융당국이 신고센터를 운영하고, 경찰도 전담 수사관을 배치했지만, 그 피해는 끊이지 않고 있는데요.불법 추심에 고통받고 있는 피해자들의 상황을 조민기 기자가 취재했습니다.<조민기 기자>지난 9월, 직장 월급이 밀리면서 카드값을 막기 위해 처음 사채를 이용한 40대 A 씨.순식간에 불어난 이자를 감당하지 못했고, 사채업자 소개로 결국 다른 사채로 빌려 갚는 '돌려막기' 늪에 빠졌습니다.두 달 동안 22곳에서 1천700만 원을 빌렸는데, 그사이 갚아야 할 금액이 2배 이상인 3천600만 원으로 뛰었습니다.연이율로 환산하면 금리가 약 5,200%에 달하는 경우도 있었습니다.[A 씨/불법 사금융 피해자 : 그때는 너무 두려운 마음에 제가 어떻게 할 수 있는 방법이 없었습니다.]견디다 못한 A 씨는 이달 초 신용회복위원회에 피해를 신고했는데, A 씨에게 돌아온 건 '집에 래커칠하고 자녀 학교를 털겠다' 등의 2차 협박과 보다 악독해진 불법 추심 행위였습니다.위원회가 해당 사채업자들에게 '불법 행위를 유념하라'는 경고 메시지를 보내면서 신고인 실명을 알려줬기 때문입니다.[사채업자 : 이거 너한테만 문자 뿌렸는데. 아 이제 제대로 할까? 아 네가 자꾸 욕하니까 내가 화나려 하잖아.][A 씨/불법 사금융 피해자 : 제가 느끼기에는 역효과만 보고 돌아왔습니다. 이후에 언제 어디서 어떤 일이 터질지 몰라서 3단봉을 구입해서….]A 씨는 경찰에도 신고했지만 소용없었습니다.[A 씨/불법 사금융 피해자 : '누군가가 한 명이 꼭 죽어야지만 수사가 이루어지고' 그런 생각이 들었던 건 사실입니다.]앞서 경찰은 이런 불법 사금융 피해를 막기 위해 지난 7월 일선 서에 전담 수사관을 배치하겠다고 밝혔습니다.하지만 전국 261개 경찰서 중 불법 사금융 전담 수사관이 배치된 곳은 105곳뿐입니다.피해자 구제를 위한 보다 적극적인 대책 마련이 시급하다는 지적입니다.(영상취재 : 김한결, 영상편집 : 최혜영, 디자인 : 박천웅)