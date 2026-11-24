종일 칼바람이 매서운 하루였습니다.



중국에서 세력을 확장해 오는 고기압과 동쪽의 저기압 사이 기압 경도력이 강해지면서 보시는 것처럼 찬 북서풍이 종일 강하게 불었습니다.



밤사이 기온은 더 떨어져서 내일(25일) 아침은 오늘 아침보다 더 춥겠습니다.



다만 낮부터는 추위가 조금 누그러지겠습니다.



바람의 방향도 비교적 온화한 남서풍으로 바뀌겠습니다.



그래서 내일 서울의 아침 기온은 영하 4도로 오늘보다 3도가량 낮게 출발하겠지만 낮 기온은 7도로 오늘보다 5도가량 오릅니다.



바람도 오늘보다는 조금 덜 불겠고요, 모레는 추위가 더 풀리겠습니다.



내일까지 해안과 산지를 중심으로는 바람이 매우 강하게 불겠습니다.



또 오전에 중부 서해안에는 약한 비나 눈이 오는 곳이 있겠습니다.



오늘 눈, 비가 내린 충남과 호남, 제주 지역에서는 도로 위 빙판길과 살얼음에 주의하셔야겠습니다.



밤사이 내륙 깊숙이 더 찬 공기가 파고들면서 내일 아침 춥습니다.



특히 남부 지방도 영하권으로 떨어지는 곳 많겠습니다.



낮 기온은 서울이 7도, 남부 지방은 10도 안팎까지 오르겠지만, 여전히 평년 수준에는 조금 못 미치겠습니다.



금요일까지는 15도 안팎의 낮 기온을 보이면서 온화하겠습니다.



금요일에 중부 지방에, 또 토요일에는 충청 이남 지방에 비가 내릴 텐데 비가 그치고 주말에는 또 반짝 영하권의 추위가 찾아오겠습니다.



(남유진 기상예보사)