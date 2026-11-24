<앵커>



프로농구 KBL이 출범 30주년을 앞두고 다큐멘터리를 제작해 시사회를 가졌습니다. 농구 스타들이 총출동해 명승부 뒤에 숨겨진 흥미진진한 뒷이야기도 공개했습니다.



김형열 기자입니다.



<기자>



KBL 30년 역사를 함께 써온 스타들이 한자리에 모여 추억의 시간 여행을 떠났습니다.



1997년 2월 SBS 이상범의 3점 슛으로 문을 연 프로농구는, 외국인 선수들의 화려한 묘기를 앞세워 초반 인기몰이에 나섰는데, 최고 스타 이상민은 외국인 선수와 벌였던 기싸움을 먼저 떠올렸습니다.



[이상민/정규시즌 MVP 2회·챔프전 MVP 1회: (외국인 선수가) 자기(한테) 공 안 준다고 화를 낸 적이 있어요 저한테 그래서 (한 경기에서) 끝까지 한 번도 준 적이 없어요 공을 일부러. 그랬더니 어디서 배워서 왔는지 (저에게) "죄송합니다. 미안합니다. 공 좀 주세요."라고….]



통산 최다 득점의 주인공 서장훈은 외국인 선수들을 상대로 한국 농구의 자존심을 지키려 했다고 밝혔습니다.



[서장훈/정규시즌 MVP 2회·챔프전 MVP 1회 : '국내 선수가 (공격) 1옵션을 하는 팀이 한 팀은 있어야 하는 게 아니냐'라는 마음으로 좀 뛰었던 것 같아요.]



32연패의 수모를 당하기도 했던 만년 최하위 동양 오리온스의 2002년 반란에는, 역대 최고의 신인 김승현이 있었다고 입을 모았습니다.



[전희철/원년 국내 선수 득점 1위 : 신인 중에 아마 '임팩트'는 제일 셌던 것 같아요. 승현이가]



[문경은/통산 최다 3점슛 기록 : 그리고 (우승·MVP) 싹 휩쓸었지!]



모비스의 사상 첫 챔프전 3연패를 이끈 주역 함지훈은, 호랑이 유재학 감독의 서슬 퍼런 눈빛을, 이제는 웃으며 추억했습니다.



[함지훈/정규시즌 MVP 1회·챔프전 MVP 1회 : (감독님이) 눈으로 욕하는 중인데 일부러 안 보고 있잖아요. 다 알고 있는데 눈을 안 마주쳐. 그냥 딴짓하고 있어요.]



한 시대를 풍미했던 농구 스타들은, 한목소리로 프로농구의 새로운 30년을 응원했습니다.



[이상민/정규시즌 MVP 2회·챔프전 MVP 1회 : 행복했던 순간을 사실 팬들이 만들어 준 거고…]



[전희철/원년 국내 선수 득점 1위 : 더 사랑을 받기 위한 노력을 많이 해야 할 것 같습니다.]



(영상취재 : 유동혁, 영상편집 : 하성원, 디자인 : 변다영)