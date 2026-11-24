한국 스케이트보드 사상 첫 월드컵 정상에 선 강준이 선수가 금의환향했습니다. 부모님께 최고의 생일 선물을 드릴 수 있어 더욱 기뻤다네요.



아시안게임에서 금빛 역전극을 완성하고 눈물로 어머니를 외쳤던 강준이 선수.



어제(23일) 도쿄에서 한국 선수 최초로 따낸 월드컵 우승 트로피를 오늘 생일을 맞은 어머니에게 선물했습니다.



어머니는 따뜻한 포옹으로 화답했습니다.



[강준이 선수 어머니 : 최고의 생일 선물인 것 같아요.]



대회 당일인 어제가 생일이었던 아버지를 외치는 걸 깜빡 잊었다며, 다음 달 왕중왕전에서도 정상에 오른 뒤 이번엔 꼭 '아버지'를 외치겠다고 다짐했습니다.



[강준이/스케이트보드 국가대표 : 저만의 스케이팅을 하면 그래도 좋은 성적을 낼 수 있지 않을까 생각하고 있습니다.]



[파이팅!]



(영상취재 : 황인석, 영상편집 : 황지영, 디자인 : 현민희)