<앵커>



미국 프로축구 플레이오프에서 '코리안더비'가 펼쳐졌습니다. 세인트루이스의 정상빈이 롤모델인 손흥민 앞에서 골과 도움을 하나씩 기록하며 1차전 MVP가 됐습니다.



하성룡 기자입니다.



<기자>



MLS 플레이오프에서 처음 성사된 '코리안 더비'를 앞두고 LAFC 손흥민과 세인트루이스 정상빈은 서로를 따뜻하게 안아주며 선전을 다짐했습니다.



3전 2승제의 서부 콘퍼런스 1라운드 첫 경기에서 정상빈이 먼저 웃었습니다.



전반 34분, 정상빈의 날카로운 패스가 나바로를 거쳐 에델만의 선제골로 이어졌습니다.



득점 이전 두 번의 패스가 모두 도움으로 인정되는 리그 규정에 따라 시즌 6호 도움을 달성한 정상빈은 후반 6분에는 직접 '해결사'로 나섰습니다.



정면에서 왼쪽 구석을 찌른 중거리 슛이 골대를 맞고 들어가 홈팬들을 열광시켰습니다.



플레이오프 통산 첫 골이자 시즌 4호 골을 넣은 정상빈이 2대 1로 앞선 후반 31분, 벤치로 돌아온 반면, 풀타임을 뛴 손흥민은 3차례 슈팅이 모두 골대를 외면하면서 희비가 엇갈렸습니다.



세인트루이스가 3대 2 승리로 서부 4강행을 눈앞에 둔 가운데, 경기 MVP로 선정된 정상빈은 1차전을 이렇게 돌아봤습니다.



[정상빈/세인트루이스 공격수 : 상대편에 저의 롤모델인 흥민이형이 있다는 것만으로도 저한테 되게 큰 동기부여가 되기 때문에 그 동기부여를 가지고 열심히 했기 때문에 좋은 모습들이 많이 나왔다고 생각을 하고 있어요.]



미트윌란의 '코리안 듀오' 조규성과 홍현석은 승리를 합작했습니다.



조규성은 브뢴뷔전에서 전반 종료 직전 자신의 헤더를 골키퍼가 쳐내자, 왼발로 차 넣어 선제골이자 리그 3호 골을 터뜨렸고, 홍현석은 후반 31분 오른발 슛으로 상대 자책골을 유도했습니다.



코리안 듀오를 앞세워 2대 0으로 승리한 미트윌란은 리그 선두에 복귀했습니다.



(영상편집 : 박나영)