<앵커>



한덕수 전 총리에 대한 대법원 판결은 조희대 대법원장 탄핵 추진의 결정적 계기가 됐습니다. 법여권에서는 이번 판결이 내란죄를 인정하지 않은 것이라는 주장까지 나오고 있는데요.



그런 해석이 타당한지 신용일 기자가 따져봤습니다.



<기자>



그제(22일) 열린 민주당 탄핵소추추진단 기자 간담회.



한덕수 전 총리 사건 대법원 판결을 내란죄 인정 취지로 볼 수 없다는 주장이 나왔습니다.



내란죄 구성요건 가운데 국헌문란 목적을 "인정할 여지가 크다"고 밝혔을 뿐 단정적 표현을 쓰지 않아 파기환송심 무죄 가능성을 남겨 놨다는 겁니다.



[노종면 의원/민주당 탄핵소추 추진단 부단장 (그제) : '인정할 여지가 크다'라고만 설시를 했습니다. (국헌문란 목적은) 세모로 이해해주시면 되겠습니다.]



내란죄의 또 다른 구성요건인 폭동 여부에 대해 판단하지 않았기 때문에 내란죄 인정 취지 판결로 볼 수 없다는 목소리도 있었습니다.



[이용우 의원/민주당 탄핵소추 추진단 부단장 (그제) : 내란죄가 인정된 사항은 전혀 없다. 범죄의 구성 요건 중 하나(인 국헌문란 목적)에 대해서만 판단이 이뤄졌고.]



하지만 대법원이 배포한 판결 보도자료와 판결문을 보면 내란죄를 '유죄 취지'로 판단한 점이 분명히 드러난다는 분석이 나옵니다.



2심에서 내란 유죄로 판단된 한 전 총리의 3가지 행위 중 첫 번째 행위에 대해서만 원심 파기, 즉 무죄 취지로 판단한다고 밝혔기 때문입니다.



소수의견 대법관 3명 또한 대법원이 나머지 2가지 행위에 대해 "유죄 취지로 판단"한 거라고 판결문에 명시해 놓기도 했습니다.



[권영준/대법관 (다수의견) 지난 19일 : 위헌·위법한 이 사건 비상계엄을 통하여 폭동을 일으켜 국회의 권능 행사를 정지시키려는 등의 시도를 함으로써 내란 행위에 나아갔다고 보는 것.]



[양홍석/변호사 : 전원합의체 판결에서 (인정할 여지가 크다는) 그 정도 설시를 했으면 사실은 인정을 하겠다는 것으로 봐도 무방하지 않을까.]



대법원이 폭동 성립 여부를 판단하지 않았다는 주장에 대해선 한 전 총리가 1심 때부터 다투지 않은 쟁점이라 판단을 밝히지 않은 거라는 분석입니다.



그럼에도 유죄 취지 판결이 분명한 만큼, 명시적 언급이 없을 뿐 내란죄 성립의 전제인 폭동도 인정한 것이란 해석이 지배적입니다.



내란 특검 역시 이번 대법원 판결에 대해 12·3 비상계엄이 내란이라는 사실을 처음으로 확정한 판결이라고 평가했습니다.



(영상취재 : 양현철, 영상편집 : 전민규, 디자인 : 현민희)