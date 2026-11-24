<앵커>



민주당 김민석 대표가 당내 계파 갈등 속에 취임 100일을 맞았습니다.



김 대표는 100일 기자회견 대신 조희대 대법원장 탄핵 관련 토론회에 참석했는데, 이 행보가 어떤 의미인지 김관진 기자가 보도합니다.



<기자>



민주당이 주최한 긴급 토론회.



'한덕수 대법원 판결, 무엇이 문제인가'라는 현수막이 걸렸습니다.



취임 100일을 맞은 김민석 대표도 참석했습니다.



[김민석/민주당 대표 : 내란으로 정확하게 규정을 하지 않고, 국헌문란 목적을 인정할 여지가 크다고 하면서도 정확하게 유죄로 명시하지 않고.]



판결 내용은 탄핵 사유로 삼지 않겠다면서도 대법원이 한덕수 전 총리 사건을 파기 환송한 걸 조목조목 비판했습니다.



헌법재판소에서 탄핵이 인용될 거라는 확신을 갖고 있다고도 말했습니다.



내란특검팀에 근무했던 교수도 사법부 행보를 문제 삼았습니다.



[이윤제/명지대 법학과 교수 : 내란 가담자의 범위, 국헌 문란의 목적 같은 것을 부인하고, 가담자의 범위를 축소하고 뭐 이런 경향이 있습니다.]



조 대법원장 탄핵 이슈로 갈라진 당심을 묶기 위한 행보 아니냐는 분석이 나왔지만, 이런 와중에도 김 대표 압박 목소리는 이어졌습니다.



김 대표 취임 100일 이후 깃발을 들겠다던 정청래 전 대표는 김 대표가 신천지 의혹으로 근거 없이 당을 흔들었다며 결자해지를 요구하는 SNS를 잇따라 올렸습니다.



김 대표는 지지율 견인 등 당 안정을 위해 노력하겠다는 원론적 각오로 답을 대신했습니다.



[김민석/민주당 대표 : 전대를 마친 시점에 가졌던 포부가 다 달성되지 않은 부분에 대해서는 더 노력하고 분발할 대목이다.]



두 계파의 징계 사안을 다룰 당 윤리심판원 회의 하루 전인 모레(26일), 민주당 중진 모임이 열립니다.



당내 갈등 해소를 위한 자리인데 김민석, 정청래 두 전현직 대표가 마주 앉을 수 있을지 주목됩니다.



(영상취재 : 오영춘·김용우, 영상편집 : 이승희)