<앵커>



AI 비서가 이용자 허락 없이 병원에 전화를 걸고, 또 예약까지 시도하는 문제에 대해서 저희가 어제(23일) 전해드렸는데요. 더 심각한 부작용이 곳곳에서 나타나고 있습니다. 카드 정보를 맡겨두면 제멋대로 결제를 진행할 위험이 있고, 사생활을 타인에게 노출하는 사례도 나왔습니다.



홍영재 기자가 취재했습니다.



<기자>



AI 비서 앱에 가입하자 보이는 화면입니다.



코레일과 대한항공, 숙박 앱에 쿠팡과 컬리, 무신사 같은 대표적인 쇼핑 플랫폼들이 즐비한데, 인공지능이 대신 쇼핑도 해준다는 겁니다.



쿠팡에서 제가 자주 구매한 생필품들을 찾아 주문해 달라고 시켰습니다.



세 차례 이상 샀던 물건들을 약 1분 만에 찾아내고 보여주더니, 하나를 고르자 카드 정보를 등록하면 결제까지 알아서 진행합니다.



카드번호는 물론, 유효기간과 뒷면 보안코드까지 모두 AI 비서가 관리합니다.



제가 최종 결제까지 시도해봤는데요.



각 쇼핑 앱들이 만든 인증번호 입력 등 본인 확인 절차가 최종 안전장치 역할을 했습니다.



하지만 이 장치도 인공지능이 제멋대로 우회할 수 있다는 불안감이 있습니다.



[조현영/AI 비서 앱 사용자 : 불안하기는 해서 저도 완전 돈과 관련된 거는, 사실 이렇게 하다 보니까 자꾸 너무 편하잖아요. 제 정보를 주면 줄수록 더 편하다 보니까 살짝 그런 유혹이 계속 들기는 해요.]



실제로 AI 비서가 제멋대로 결제까지 했다는 경험담이 나오고 있습니다.



미국 메타가 지난 9월 출시한 AI 비서 '뮤즈'가 이용자 허락 없이 환불도 안 되는 에어비앤비 숙소를 예약했다는 사례가 신고된 겁니다.



가장 내밀한 사생활을 타인에게 노출했다는 제보도 들어왔습니다.



취재진이 확보한 대화 기록을 보면, 근황을 묻는 지인의 평범한 질문에, AI 비서는 주인의 도쿄 여행 사실을 덜컥 알려줍니다.



[최시정/AI 비서 앱 사용자 : 여행을 갔다 왔다는 등 이런 사생활이 자기가 알고 있는 사생활을 저한테 동의도 없이 전달할 수 있다는 사실에 조금 많이 당황하긴 했어요.]



국내외 테크 기업들은 앞다퉈 AI 비서 서비스 출시를 준비 중입니다.



하지만 잇따르는 돌발 행동을 어떻게 막을지가 문제입니다.



한국인터넷진흥원은 개발사에, AI 비서가 가질 권한을 최소화하고 결제와 송금 전에는 사람의 승인을 거치라는 원칙을 제시했지만, 단순 권고여서 더 확실한 대책을 내놔야 한다는 지적이 나옵니다.



(영상취재 : 이무진, 영상편집 : 이홍명)