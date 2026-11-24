<앵커>



서울 지하철 노사가 예고했던 파업을 하루 앞두고, 오늘(24일) 오전부터 교섭을 벌이고 있습니다. 협상이 지금 10시간 넘도록 진행되고 있지만 아직 결론은 나오지 않고 있는데요, 현장 취재 기자 연결해 상황 알아보겠습니다.



김민정 기자, 협상이 장시간 이어지고 있는데, 분위기는 좀 어떻습니까?



<기자>



서울교통공사 노사가 10시간 넘게 교섭을 벌이고 있는데 아직 협상 타결 소식은 나오지 않고 있습니다.



노조가 요구하는 건 임금 3.5% 인상과 인력 감축 철회입니다.



우선 2천200여 명 규모의 인력 감축 계획을 철회하고, 연내 충원할 신규 채용 인원을 확정하라는 요구입니다.



이에 회사 측은 경영 효율화를 위해 구조조정이 불가피하다고 맞서는 상황입니다.



두 쟁점을 놓고 공전을 거듭하던 회의는 오후 실무 교섭에서 급물살을 탄 걸로 전해졌습니다.



신규 채용 규모를 놓고 양측이 이견을 좁혀가는 단계라고 관계자들은 전했습니다.



채용 등 인력 운용에 대한 승인 권한을 쥐고 있는 서울시 결정이 협상 타결 여부를 판가름할 전망입니다.



<앵커>



시민들이 가장 궁금해할 부분인데요. 만약 협상이 결렬되면 내일 지하철 운행은 어떻게 되는 건가요?



<기자>



오늘 최종 교섭이 결렬돼 내일부터 총파업이 시작되면 지하철 운행률은 81%로 떨어지게 됩니다.



서울시는 이에 대비해 비상수송대책을 가동하기로 했습니다.



파업이 시작되더라도 출근 시간대에 지하철 1∼8호선은 평시 수준으로 100% 정상 운행하고, 퇴근 시간대에는 2호선과 5∼8호선은 100%, 1·3·4호선은 코레일 운행을 포함해 88% 이상 운행한다는 계획입니다.



9호선은 파업에 참여하지 않아 정상 운행됩니다.



협상이 결렬되더라도 당장은, 출근 대란이 벌어지지는 않을 걸로 전망됩니다.



(현장진행 : 서진호, 영상취재 : 김흥기·최대웅, 영상편집 : 안여진)