<앵커>



정부가 가정폭력 범죄에서 반의사불벌죄 적용을 배제하는 방안을 추진하고 있습니다. 피해자가 처벌을 원치 않더라도 가해자를 처벌할 수 있게 하겠다는 겁니다.



합의서나 처벌불원서 뒤에 있는 현실을 조윤하 기자가 취재했습니다.



<기자>



남편에게 거리에서 머리채를 잡히고, 유리문에 밀쳐지는 등 가정폭력을 당한 A 씨.



이혼 후 친정집으로 도피한 A 씨에게 전 남편은 등기우편으로 합의서와 처벌불원서를 보내왔습니다.



[A 씨/가정폭력 피해자 : (가해자가) 자기 거 다 써서 주민등록번호, 이름, 주소. 그 밑에는 공백으로 해놓고 (보냈더라고요.) 제가 써야 하니까. '이걸 안 써주면 내가 죽을 수도 있다'는 생각이 문득 들더라고요. 이걸 안 써줘서 가해자가 눈이 돌아서 나한테 해코지하면 어떡하나.]



A 씨는 전 남편의 보복이 두려워 결국 처벌을 원치 않는다고 적어낼 수밖에 없었습니다.



하지만 수사나 재판 과정에서 정말 처벌을 원치 않는 게 맞는지 A 씨에게 묻는 곳은 한 곳도 없었습니다.



[A 씨/가정폭력 피해자 : 가해자 처벌보다는 내가 살아야겠다(해서 냈어요.) 근데 자의에 의한 건지, 아니면 가해자의 괴롭힘에 의해 제출하는 건지 물어봐야 하는데, 그걸 묻는 기관이 없으니까….]



현행법상 단순폭행과 협박은 피해자가 가해자의 처벌을 원치 않을 경우, 공소를 제기할 수 없습니다.



하지만 모든 정보가 노출된 관계라 보복의 두려움이 크다 보니 진심과 달리 처벌불원서를 작성하는 경우가 적지 않다는 지적이 이어졌습니다.



가해자 처벌이란 무거운 역할을 피해자에게 전가하는 거라는 비판이 제기된 이유입니다.



[허민숙/국회입법조사처 입법조사관 : 내 말 한마디에 이 사람이 벌을 받을 수도 있고, 완전히 면책될 수도 있다고 하면 너무나 큰 책임인 거잖아요. 국가는 지켜보고 있고, '피해자가 어떻게 결정하는지 우리가 한 번 지켜볼게 '이런 식의 방식으로는 피해자를 절대 보호할 수 없습니다.]



성평등가족부는 오늘 국무회의에 가정폭력 범죄에서 반의사불벌죄 적용을 배제하는 안건을 보고했고, 비공개 논의 끝에 관계 부처들도 배제 쪽에 의견을 모았다고 청와대는 밝혔습니다.



실제로 개정이 이뤄지면 29년 만에 가정폭력처벌법 체계가 대폭 바뀌게 됩니다.



다만 관련 법률 개정은 법무부 소관으로, 정부 내, 국회까지 아직 넘어야 할 산이 많습니다.



(영상취재 : 박현철·김용우, 영상편집 : 이소영)



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<앵커>



조윤하기자와 이야기 이어가겠습니다.



Q. 수사·재판 과정에서 처벌불원 진의 확인 못 했나?



[조윤하 기자 : 현행 경찰 수사 규칙에는 피해자가 처벌을 원한다는 의사 표시를 철회할 경우에 그 취지를 명확하게 확인해야 한다고 돼 있기는 합니다. 하지만 이 취지를 구체적으로 어떻게 또 뭘 확인해야 하는지는 명시된 게 없고요. 이를 어겼을 때의 처벌 규정 역시 없습니다. 그래서 당장 반의사불벌죄 배제가 확정되기 전까지라도 이걸 좀 명확히 규정하고 현장에서는 반드시 실천하도록 할 필요가 있습니다.]



Q. 스토킹 범죄는 반의사불벌죄 적용 배제?



[조윤하 기자 : 맞습니다. 2022년에 발생했던 이른바 신당역 스토킹 살인 사건을 계기로 그다음 해에 스토킹 처벌법에 있는 반의사불벌 조항이 폐지가 돼서, 이제는 이 스토킹 처벌법에 한해서, 스토킹 처벌 범죄에 한해서 본인 의사와 관계없이 처벌이 가능합니다. 전문가들은 가정폭력에 반의사불벌죄가 적용돼 온 건 법의 목적 조항과 연관이 좀 있다. 이렇게 설명을 하는데요. 이 목적 조항을 보면요, '가정의 평화와 안정을 회복하고 건강한 가정을 가꾼다.' 이렇게 돼 있습니다. 가정 회복을 목적으로 한다는 건데 이미 회복이 어려운 상습 폭력 피해자에게도 이 조항이 유효한 건지는 좀 고민과 논의가 필요해 보입니다.]