<앵커>



이런 불법 사금융은 돈이 급한 사람들의 절박함을 파고들고 있습니다. 금융당국이 신고센터를 운영하고, 경찰도 전담 수사관을 배치했지만, 그 피해는 끊이지 않고 있는데요.



불법 추심에 고통받고 있는 피해자들의 상황을 조민기 기자가 취재했습니다.



<기자>



지난 9월, 직장 월급이 밀리면서 카드값을 막기 위해 처음 사채를 이용한 40대 A 씨.



순식간에 불어난 이자를 감당하지 못했고, 사채업자 소개로 결국 다른 사채로 빌려 갚는 '돌려막기' 늪에 빠졌습니다.



두 달 동안 22곳에서 1천700만 원을 빌렸는데, 그사이 갚아야 할 금액이 2배 이상인 3천600만 원으로 뛰었습니다.



연이율로 환산하면 금리가 약 5,200%에 달하는 경우도 있었습니다.



[A 씨/불법 사금융 피해자 : 그때는 너무 두려운 마음에 제가 어떻게 할 수 있는 방법이 없었습니다.]



견디다 못한 A 씨는 이달 초 신용회복위원회에 피해를 신고했는데, A 씨에게 돌아온 건 '집에 래커칠하고 자녀 학교를 털겠다' 등의 2차 협박과 보다 악독해진 불법 추심 행위였습니다.



위원회가 해당 사채업자들에게 '불법 행위를 유념하라'는 경고 메시지를 보내면서 신고인 실명을 알려줬기 때문입니다.



[사채업자 : 이거 너한테만 문자 뿌렸는데. 아 이제 제대로 할까? 아 네가 자꾸 욕하니까 내가 화나려 하잖아.]



[A 씨/불법 사금융 피해자 : 제가 느끼기에는 역효과만 보고 돌아왔습니다. 이후에 언제 어디서 어떤 일이 터질지 몰라서 3단 봉을 구입해서….]



A 씨는 경찰에도 신고했지만 소용없었습니다.



[A 씨/불법 사금융 피해자 : '누군가가 한 명이 꼭 죽어야지만 수사가 이루어지고' 그런 생각이 들었던 건 사실입니다.]



앞서 경찰은 이런 불법 사금융 피해를 막기 위해 지난 7월 일선 서에 전담 수사관을 배치하겠다고 밝혔습니다.



하지만 전국 261개 경찰서 중 불법 사금융 전담 수사관이 배치된 곳은 105곳뿐입니다.



피해자 구제를 위한 보다 적극적인 대책 마련이 시급하다는 지적입니다.



(영상취재 : 김한결, 영상편집 : 최혜영, 디자인 : 박천웅)