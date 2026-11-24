<앵커>



전국에 지점을 둔 불법 사금융 업체가 경찰에 적발됐는데, 금리가 최고 8만 %에 달했습니다. 돈을 갚지 못하는 피해자들에게 딸을 납치해 팔겠다고 협박하는 등, 악랄한 추심까지 이어졌습니다.



먼저 이세현 기자입니다.



<기자>



'딸 사진을 음란 사진과 합성해 유포하겠다', '딸을 납치해 팔아버리겠다', 불법 사채업자 일당이 피해자에게 보낸 SNS 메시지입니다.



형제 사이인 40대 남성 A 씨와 B 씨 일당은 지난 2023년 3월부터 지난해 11월까지 불법 사채업을 해오다 경찰에 붙잡혔습니다.



일당은 살인적인 고금리를 적용했는데, 110만 원 대출받으면 하루 연체료만 150만 원을 물렸습니다.



현행법상 연간 20% 이상 금리는 불법이지만, 이들이 적용한 연 이자율은 최소 52%, 높게는 무려 8만%가 넘기도 했습니다.



[피해자 : 빌린 돈은 200만 원도 안 되고, 제가 총 상환했던 것들 보면, 거의 한 1억 5천만 원… (일당이) 욕하면서 아빠가 완전 쓰러지고 그랬었거든요.]



이들에게 당한 피해자는 모두 470여 명으로 그동안 26억 원을 빌려주고 2배 가까운 49억 원을 받아 챙긴 것으로 파악됐습니다.



만약 돈을 갚지 못하면 직장동료나 지인들에게 접근했고, 피해자 일부는 강한 압박감과 공포심에 자살을 시도하는 일까지 벌어졌습니다.



[남성신/서울경찰청 광역범죄수사1계장 : 지인들을 전체 단톡방에 초대해서 그 계약서를 올리면서 돈을 갚으라고 요구를 하면서 욕설을 한다든지, 여성 피해자에게 알몸 사진을 요구하기도 했습니다.]



경찰 조사 결과 이들은 대구에서 불법 사채업을 시작한 뒤 조직을 키워 전국에 지역별 총판을 두고 범행을 확장한 것으로 드러났습니다.



경찰은 불법 사금융 업체 일당 22명을 검거하고, 총책 역할을 한 A 씨와 B 씨 형제를 구속했습니다.



경찰은 약 23억 원의 범죄수익금에 대해 기소 전 추징보전 절차를 통해 박탈할 예정이라고 밝혔습니다.



(영상취재 : 이상학, 영상편집 : 남일, 디자인 : 서현중, 화면제공 : 서울경찰청)