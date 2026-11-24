<앵커>



어제(23일)저녁 부산의 한 단독 주택에서 불이 나 80대 어머니와 50대 두 아들이 숨졌습니다. 화재 현장에서는 기름통이 발견됐고, 경찰은 방화 가능성도 열어 두고 수사 하고 있습니다.



보도에 김수윤 기자입니다.



<기자>



2층 주택 창문으로 시뻘건 불꽃과 검은 연기가 뿜어져 나옵니다.



부산 사하구의 한 단독 주택에서 불이 난 건 어제저녁 8시쯤.



펑 하는 소리와 유리창 깨지는 소리가 난다는 주민 신고가 접수됐습니다.



[이승률/인근 주민 : 분진 냄새는 말할 것도 없고 창문으로 연기가 엄청 나왔어요. 불이 우리 집까지 오면 어떡하나 싶어서 걱정을 엄청했죠.]



불은 1시간여 만에 꺼졌고, 1층 주방과 거실, 화장실에서 80대 어머니와 50대 두 아들까지 모두 3명이 숨진 채 발견됐습니다.



화재 장소 주변으로는 이렇게 주택들이 빼곡하게 모여 있어 불이 번질 우려가 있었지만, 다행히 주민들이 신속하게 대피하면서 추가 인명 피해는 없었습니다.



경찰과 소방 당국은 오전부터 국과수와 합동 감식을 벌였는데, 1층에서 불에 탄 플라스틱 기름통 2개가 발견됐습니다.



다만 기름통에 실제 기름이 담겨 있었는지는 감식을 통해 확인할 예정입니다.



[문용석/부산 사하소방서 현장조사지휘계장 : 도착했을 때 약간 기름 냄새가 조금 나서 그 기름통이 원인이지 않을까 싶긴 한데 그거는 이제 국과수에서 정확하게 결과가 나와봐야….]



숨진 두 형제가 음주 문제로 다툰 정황이 알려진 가운데, 경찰은 방화 가능성도 염두에 두고 수사 하고 있습니다.



경찰은 국과수 감정 결과와 현장 조사 등을 토대로 정확한 화재 원인과 사망 경위를 확인할 방침입니다.



(영상취재 : 정경문·전재현 KNN, 영상편집 : 유미라, 화면제공 : 부산소방본부)