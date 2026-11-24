<앵커>



국무회의에 참석한 오세훈 서울시장이 발언 기회를 얻지 못했다며 유감을 표했습니다. 현안과 관련한 의견을 이 대통령에게 직접 전달하려 했다는 건데, 한성숙 총리는 이런 오 시장의 태도에 오히려 유감이라며 즉각 반박 입장을 냈습니다.



하정연 기자입니다.



<기자>



이재명 대통령 주재로 열린 국무회의, 오세훈 서울시장이 석 달 만에 배석자로 참석했습니다.



부동산 등 서울시 문제와 함께 대법원장 탄핵 추진, 조작기소 의혹 특검 등 정국 현안에 대해 민심을 전하겠다고 예고한 상태였습니다.



국무위원들에게 '서울시 대정부 건의 사항'이란 문서도 직접 전달했습니다.



하지만 2시간 가까이 회의가 생중계되는 동안 오 시장 목소리는 들리지 않았습니다.



[네, 이후 회의는 비공개로 운영됩니다.]



오 시장은 회의 후 서울시청에서 기자회견을 열어, 이 대통령이 발언 기회를 주지 않았다며 유감스럽다고 말했습니다.



[오세훈/서울시장 : (비공개 회의 때) '특검과 탄핵에 관한 민심을 전달드리고자 합니다', 그 말씀을 드리자마자 (이재명 대통령이) 의사봉을 세 번 내려치시고 자리를 뜨셨습니다.]



대통령이 잘못된 길로 가면 누구라도 잘못된 거라고 말할 수 있어야 한다며 준비했던 발언을 기자들 앞에서 쏟아냈습니다.



그러자 한성숙 국무총리가 즉각 나섰습니다.



안건과 무관한 정치적 사안에 대해 발언하는 건 국무회의 자체를 정치적 논쟁의 장으로 변질시킬 수 있는 매우 부적절한 행위라며 유감의 뜻을 밝혔습니다.



청와대 관계자도 원래 안건과 관련한 발언만 하는 게 맞다며 불편한 기색을 감추지 않았습니다.



오 시장이 국무회의서 발언권을 얻지 못한 건 이번이 처음이 아닙니다.



[오세훈/서울시장 (7월 14일 국무회의) : 총리님, 서울시장 말씀 좀 드려도 될까요?]



[한성숙/국무총리 (7월 14일 국무회의) : 지금 이 건은 국민 대토론회가 있으니까요. 그냥 이 건으로 넘겼으면 좋겠습니다.]



오 시장은 앞으로도 필요할 때마다 국무회의에 참석하겠다고 밝혀, 정치적 발언을 둘러싼 갈등이 불가피할 걸로 보입니다.



(영상취재 : 정상보·하륭, 영상편집 : 원형희, 디자인 : 박천웅)