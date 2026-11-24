<앵커>



정부가 AI 부정행위를 차단하기 위한 대책 중 하나로, 시험지에 고유 식별 표식을 넣는 방안을 검토하고 있습니다. 시험지 촬영과 전송을 막고, 유출자를 추적하겠다는 건데요.



이게 구체적으로 어떤 기술이고, 보완할 점은 없는지 정성진 기자가 따져봤습니다.



<기자>



올해 수능 국어 영역 시험지입니다.



같은 내용의 시험지 두 장을 각각 촬영한 뒤 해당 이미지를 출처 확인용 프로그램으로 확인해 봤습니다.



[이런 식으로 고유 식별자를 확인할 수 있습니다.]



왼쪽 시험지에는 변화가 없지만 오른쪽 시험지에서는 영문 알파벳과 숫자 조합이 나타납니다.



똑같은 시험지처럼 보이지만 해당 시험지에는 눈에는 보이지 않는 워터마크, 즉 고유 식별 표식이 담겨 있습니다.



시험지에 고유 식별 표식을 숨겨둬 누가 촬영한 것인지 확인할 수 있는 겁니다.



흐릿하거나 비스듬히 찍힌 이미지도 출처 확인이 가능할 정도입니다.



[최완주/워터마크 전문 기업 : 굉장히 작은, (가로세로) 1cm, 1cm에서도 워터마크를 검출할 수 있게 만들 수 있고요. (이미지) 왜곡에 대해서는 저희가 정면화라든가 뭐 신호를 조금 더 강화시키는 작업을 통해서….]



AI부정행위자를 찾아낼 방안으로 정부가 검토하는 것 중 하나지만, 문제는 우회 방법이 존재한다는 겁니다.



AI에게 시험지의 문자만 따로 인식하도록 하거나 고유 식별 표식을 삭제하는 보정 작업 등을 거쳐 전송하도록 주문하면 빠져나갈 수 있습니다.



[이상진/고려대 정보보호대학원 교수 : (고유 식별) 패턴만 딱 알려지면은 우리가 프로그램을 써서 그것만 지운 다음에 AI에 집어넣을 수 있겠다.]



무엇보다 출처 확인을 위해서는 AI로 전송된 시험지 이미지를 확보해야 하는데 AI 기업들의 협조가 필수적입니다.



AI만 인식할 수 있는 '함정' 문항을 넣어 잘못된 대답을 유도하거나 AI가 답변을 거절하도록 하는 지문을 넣는 방법도 거론되고 있습니다.



AI의 약점을 역이용하는 건데, 역시 문제 외에는 인식하지 않도록 AI에 요청할 경우 작동하지 않을 가능성이 있습니다.



결국 현재로서는 AI 부정행위를 막을 완벽한 방법이 마땅치 않은 만큼 기술 보완과 함께 2중, 3중 다층적인 정교한 대책을 마련하는 게 필요합니다.



(영상취재 : 박진호, 영상편집 : 최혜란, 디자인 : 이가진)