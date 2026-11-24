<앵커>



최근 시장이 출렁이는 상황을 이용해서 한 번에 큰돈을 벌겠다며 초고위험 투자에 뛰어드는 사람들이 있습니다. 자칫 수익은커녕 회복하기 어려운 손실을 떠안을 수도 있는 만큼 신중한 접근이 필요합니다.



민경호 기자의 보도입니다.



<기자>



코스피가 힘을 못 쓰던 최근, 공매도도 시장을 짓눌렀습니다.



쌓인 잔고가 15조 5천억 원을 넘어섰는데, 특히 지난 일주일 동안은 물량의 80%를 외국인이 차지했습니다.



외국인들이 주식을 파는 동시에 공매도까지 쏟아내면서 주가 하락을 부추긴 겁니다.



[유승록/서울 강동구 : 외국인들이 파는 게 어느 정도 마무리되고 다시 매수세로 돌아서야 하지 않을까… 한 3거래일 5거래일 연속적으로 조금 사는 분위기가 나와야….]



공매도는 증권사 등에서 주식을 빌려서 먼저 팔고, 나중에 되사서 갚는 거래입니다.



비싼 값에 먼저 팔고 주가가 떨어진 뒤에 싼 가격으로 사 와서 갚으면 그 차이만큼 수익을 내는 구조입니다.



반대로 주가가 오르면 손해겠죠.



예를 들어 삼성전자 주식을 어제(23일) 장중 최저가인 17만 1천500원에 공매도를 하고 오늘 종가로 사서 갚기로 했다면요, 18만 9천400원에 되사야 하니까 한 주당 2만 원 가까이 손해를 보는 겁니다.



실제 젠슨 황 CEO 복귀에 엔비디아 주가가 30% 넘게 폭등하면서, 공매도 세력이 하룻밤 사이 잃은 돈은 16조 원에 달한다는 추산이 나왔습니다.



우리 시장에서 공매도에 돈을 걸었던 외국인들도, 오늘 코스피가 오르면서 적잖은 손해를 봤을 걸로 추산됩니다.



반대로 우리 '서학개미'가 지난 1주간 1조 원 넘게 사들인 이른바 '속슬', 미국 반도체 지수가 오르든 내리든 하루 등락률의 3배가 반영되는 상품인데, 간밤 40% 가까이 치솟았습니다.



하지만 앞서 40% 손실을 봤다면 이렇게 급등해도 여전히 원금은 회복되지 않습니다.



[이진우/메리츠증권 리서치센터장 : 단기적으로 어떤 변동성이 출몰할지를 모르는 국면이기 때문에 타이밍을 잘못 맞추게 되면 손실이 더 극대화되는, 오히려. 이런 부작용이 존재를 합니다.]



운이 좋아서 오늘 하루 벌었다고 해도, 내일은 더 큰 손실로 돌아올 수 있는 만큼 과한 승부수보다는 냉정한 위험관리를 우선해야 할 때라는 지적이 나옵니다.



(영상취재 : 박현철, 영상편집 : 김종미)