<앵커>



젠슨 황의 복귀가 불확실성을 당장 덜어줬을 수 있지만, 인공지능 산업에 대한 근본적인 우려까지 완전히 해소된 건 아니라는 지적이 나옵니다. 막대한 투자가 실제 수익으로 이어질지, 지금의 성장세가 지속 가능한지를 두고 여전히 의문점이 많습니다.



정혜진 기자가 보도합니다.



<기자>



젠슨 황 복귀로 불확실성이 줄어든 우리 반도체 투톱 주가도 모처럼 웃었지만, AI 산업에는 여전히 풀리지 않은 질문이 있습니다.



쏟아붓는 투자금을 언제 회수할 수 있느냐는 겁니다.



데이터센터는 반도체뿐 아니라 발전·변압 설비와 냉각장치, 땅과 건물까지 필요합니다.



[콜레트 크레스/엔비디아 최고재무책임자 : 우리가 금융 지원을 검토할 때 가장 중요한 부분은 데이터센터를 지을 부지와 전력, 건물을 확보했는지입니다.]



구글 모기업 알파벳 등 미국 5대 기술기업은 2029년까지 설비 투자비로 우리 돈 5천600조 원 넘게 쓸 것으로 추산됩니다.



미국 역사상 한 산업 투자가 GDP에서 이렇게 큰 비중을 차지한 적이 없습니다.



문제는 투자 속도입니다.



AI 기업의 투자 시점과 돈을 벌어들이는 시점 사이에 시차가 벌어지고 있단 겁니다.



번 돈에서 투자비를 빼고 남은 현금이 마이너스로 돌아선 기술기업들이 적지 않습니다.



[아나트 아슈케나지/알파벳 최고재무책임자 : 기술 인프라 투자가 크게 늘면서 감가상각비와 전력 등 데이터센터 운영비 증가가 손익에 계속 부담을 줄 것입니다.]



그런데 수익은 투자 속도를 따라가지 못하고 있습니다.



챗GPT 이용자 가운데 돈을 내는 사람은 5%대에 그치고 있고, 기업 고객 위주인 앤트로픽도 지난 3분기에 영업손실을 기록했습니다.



[허준영/서강대 경제대학 교수 : 투자를 다 뽑아내려면 2030년 되면 매출이 한 3조 달러 정도 그러니까 지금보다 한 15배 정도 늘어야 된다(고 보이는데), 향후에 조금 더 저렴한 AI가 나왔을 때, AI 기업들의 수익성이, 우리가 생각하는 것보다 잘 안 나올 수 있지 않느냐(는 우려도 있습니다.)]



젠슨 황 복귀와 무관하게 이런 AI 산업의 구조적 의문은 그대로여서, AI 거품 논란은 앞으로도 수시로 시장을 흔들 전망입니다.



(영상취재 : 임우식, 영상편집 : 박지인, 디자인 : 이준호·박태영)