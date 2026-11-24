<앵커>



젠슨 황이 깜짝 복귀하긴 했지만, 중국 스파이 연루를 포함한 여러 의혹들은 그대로 쌓여있습니다. 민주당은 "안보를 팔아넘겼다"며 트럼프 대통령을 정조준했고, 젠슨 황도 의회 청문회에 각종 수사까지 가시밭길이 기다리고 있습니다.



워싱턴에서 전병남 특파원입니다.



<기자>



민주당 척 슈머 상원 원내대표는 트럼프 대통령을 정면으로 겨눴습니다.



"트럼프는 국가 안보보다 사익을 우선시한다"면서, "돈을 위해 국가 안보를 팔아넘긴 모든 이의 부정을 철저히 조사하겠다"고 밝혔습니다.



공화당 일각에서도 트럼프의 개입에 대한 비판이 나오는 가운데, 젠슨 황은 다음 달 1일 하원 비공개 면담과 3일 상원 은행위원회 청문회에 잇달아 출석할 예정입니다.



[엘리자베스 워렌/미 상원의원 (민주당) : 도널드 트럼프는 엔비디아 CEO인 자신의 친구에게 면죄부를 주려 하고 있습니다. 그(젠슨 황)는 앞으로 (의회에서) 많은 어려운 질문에 직면하게 될 것입니다.]



중국 유착 의혹에 대한 법무부·상무부 조사, 증권거래위원회와 캘리포니아주 검찰 조사까지, 넘어야 할 산이 한둘이 아닙니다.



미 상무부는 젠슨 황 복귀 당일 앨리스 황과 연루된 메가스피드 등 7개 기업을 뒤늦게 수출 통제 명단에 올렸습니다.



젠슨 황 복귀와 중국 스파이 스캔들의 파장이 트럼프 행정부로 번지는 걸 차단하려는 의도입니다.



[마크 캘리/미 상원의원 (민주당, 지난 13일) : 상무부는 중국 정부와 연관된 특정 기업에 (엔비디아) 칩 이전을 허용한 만큼, 이를 결정 상무부 장관의 증언을 들어야 합니다.]



젠슨 황이 복귀해도 AI 생태계의 취약성과 수익성에 대한 의구심을 해결하지는 못한다는 지적도 나옵니다.



[부후이 추/시드니대 교수 : 불확실성과 변동성이 큰 상황입니다. 이런 투자가 과연 타당한지, 지금의 AI 기업들이 고평가된 것은 아닌지 하는 의문이 남아있습니다. 젠슨 황이 복귀한다고 해서 근본적인 의문이 사라지지는 않을 겁니다.]



첨단 칩 유출을 둘러싼 중국 스파이 스캔들과 캄보디아 범죄단체 관여설 등 뇌관이 그대로 남아 있어서, 젠슨 황의 복귀가 불확실성을 더 키울 수 있다는 전망도 나옵니다.



(영상취재 : 박은하, 영상편집 : 조무환, 디자인 : 조수인)