<앵커>



젠슨 황의 복귀에는 트럼프 대통령의 개입이 결정적이었습니다. 미국의 AI 패권을 지키려는 결정이었단 해석이 나오지만, 민간 기업 이사회의 독립성을 침해했단 비판도 나옵니다. 또 트럼프가 엔비디아 주식으로 하루 만에 200억 원 넘게 벌어 논란이 커지고 있습니다.



보도에 김혜영 기자입니다.



<기자>



트럼프 미국 대통령은 젠슨 황 엔비디아 CEO의 복귀 과정에 자신이 직접 개입했다고 밝혔습니다.



[도널드 트럼프/미국 대통령 (CNBC 인터뷰) : 저는 이사회와 직·간접적으로 소통하며 이 문제에 대한 생각을 굳혔고, 회사의 상황을 보며 확신은 더욱 커졌습니다.]



트럼프는 일요일 밤 엔비디아 이사회에 유선으로 참석해 젠슨 황의 CEO 복귀를 압박했고, 트럼프 지시를 받은 밴스 부통령도 이사회에 젠슨 황이 안보 위험 요인이 아니라는 메시지를 전달한 걸로 전해졌습니다.



결국 이사회가 젠슨 황 복귀를 결정하자, 트럼프는 2년 전 대선 유세 때 암살위기를 모면한 자신의 모습을 본뜬, 불륜 스캔들을 뚫고 돌아온 젠슨 황의 합성 사진을 SNS에 올리며 환영했습니다.



[도널드 트럼프/미국 대통령 (CNBC 인터뷰) : 이사회는 정말 책임감 있게 행동했다고 생각합니다. 다른 이사회였다면 맞섰을 것이고, 그랬다면 재앙이 됐을 겁니다.]



하지만 전례를 찾기 힘든 국가권력의 민간기업 이사회 압박과 개입에 대해 회사와 주주들에게 해를 끼칠 것이라는 경고와 독립성을 잃은 엔비디아 이사 전원이 사퇴해야 한다는 비판이 잇따르고 있습니다.



특히 트럼프가 보유한 엔비디아 주식가치가 하루 만에 최대 1천500만 달러, 우리 돈 200억 원 넘게 늘어난 걸로 추산되면서 이해충돌 논란까지 불거졌습니다.



[로버트 가르시아/미국 하원의원 (민주당) : 어떤 미국 대통령도 자신의 주식 거래에 관여하면서, 스파이 또는 스파이로 의심되는 인물과 접촉·공모했을 가능성이 있다는 구체적 첩보가 있는 사람을 옹호해선 안 됩니다.]



미국의 보수 경제지인 월스트리트저널마저 트럼프가 법을 무시하고 민간기업에 명령하는 중국 공산당 시진핑 주석을 왜 그렇게 존경하는지 알게 됐다며 신랄하게 비판했습니다.



(영상편집 : 김병직, 디자인 : 장성범·조수인·전유근)